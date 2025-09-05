Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro pronto, este SUV todo el mundo está conmocionado

Yakarta, Viva – PT Suzuki Las ventas de Indomobil (SI) nuevamente presenta innovaciones en el segmento SUV introduciendo una nueva Xl7 híbrido alfa kuro. Esta última variante se lanzará oficialmente el 19 de septiembre de 2025 a través de espectáculos virtuales.

El modelo de marca conlleva un diseño elegante con dominio negro que da la impresión de lujo y duro. Suzuki llamó al acento negro en esta variante un símbolo de una expresión para los automovilistas modernos.

Donny Ismi Saputra, director gerente adjunto de 4W de las ventas de PT Suzuki Indomobil, dijo que la presencia de este modelo fue una respuesta a la alta demanda del mercado.

«Al ver el entusiasmo del nuevo alfa híbrido XL7 como la variante más popular, ahora presentamos el nuevo alfa híbrido XL7», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, viernes 5 de septiembre de 2025.

Según Donny, esta edición se ofreció con un toque negro exclusivo en varias partes del vehículo. «Tres opciones de colores del vehículo con acentos negros exclusivos son ofertas especiales para los leales consumidores de Suzuki», agregó.

En términos de exterior, se ve refrescos en los faros y la parte trasera que ahora está envuelta en negro. Además, adorte el parachoques, el riel del techo, la manija de la puerta, el chapoteo lateral del alféizar, hasta que el emblema alfa también obtenga un toque negro entero.

Suzuki ofrece tres opciones de color del cuerpo, a saber, negro fresco, tono de dos tono negro de marfil de marfil, y blancos de perla blanca como la nieve. Precio Cada variante comienza desde RP312,200,000 a RP314,200,000 DKI Jakarta en la carretera para la transmisión automática.

Además de la apariencia, las ventajas técnicas también son la principal atracción del nuevo alfa híbrido XL7 Kuro. La tecnología Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) está integrada para soportar la eficiencia de combustible sin reducir el rendimiento.

Este automóvil aún mantiene una distancia al suelo de 200 mm que facilita que los automovilistas crucen varios campos. Mientras que la cabina con una capacidad de siete pasajeros se prepara con materiales de alta calidad para aumentar la comodidad de viaje.

SIS asegura que esta última unidad haya comenzado a distribuirse a todas las redes de ventas oficiales de Suzuki en Indonesia desde principios de septiembre de 2025. Los consumidores pueden ver este vehículo directamente en la toma de corriente más cercana mientras realizan una compra.