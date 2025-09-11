Suzuki muestra una fila de nuevos productos que están listos para vender

Tokio, vivo – Suzuki El más seriamente que presenta un vehículo futuro eficiente y ecológico. A través de la estrategia de estrategia tecnológica 2025, el fabricante japonés introdujo oficialmente una nueva línea de productos que está lista para deslizarse en el mercado global. El enfoque es claro: automóviles y motos que son más ligeros, eficientes energéticamente, pero aún potentes.

La estrella principal es Suzuki e vitaraEl primer SUV eléctrico de ellos. Este automóvil viene con una batería liviana, pero aún ofrece una distancia segura para las necesidades diarias. El diseño todavía tiene un personaje de SUV duro, pero ahora más limpio y moderno.

No solo los autos, Suzuki también preparó una sorpresa en dos ruedas. Los scooters eléctricos de acceso electrónico están listos para lanzarse en varios países, incluida Asia. Con una batería concisa y peso ligero, esta moto se mantiene en forma para la movilidad urbana práctica.

Citado de una declaración oficial, jueves 11 de septiembre de 2025, todavía mantiene el enfoque en los motores de combustión interna con un nuevo toque. El sistema híbrido Super Ene-Charge está preparado para producir un consumo de combustible más eficiente. En India, incluso han comenzado la producción en masa de motocicletas SFV GIXXER de 250 FFV que pueden beber combustibles flexibles.

En términos de cuerpo, Suzuki desarrolló un corazón de plataforma para que el vehículo fuera más ligero y seguro. El objetivo, el peso del automóvil se puede reducir hasta 100 kg sin perder el rendimiento. Se cree que cada componente, incluso un pequeño perno, alcanza el equilibrio.

Al ingresar al ámbito digital, llevan el concepto de derecho SDV (vehículo definido de software). Tecnología Smart, fijado al gusto, no siempre que esté repleto de características. Por ejemplo, hay en E Vitara, que está equipado con funciones electrónicas de acuerdo con las necesidades del consumidor.

Suzuki también preparó un diseño reciclado para sus productos. La resina de luz, el material uniforme y el plástico reciclado comenzaron a aplicarse en varios modelos. Entonces, además de ser eficiente, el producto también tiene un valor sostenible.

Aunque se centra en nuevos productos, Suzuki aún alude al compromiso de la energía renovable. Construyeron una fábrica de biogás en la India que funcionará a partir de 2025. Este proyecto respalda el mercado de automóviles CNC mientras abre nuevos empleos en el campo.

Además, el fabricante también continúa experimentando a través del evento de carreras. Team Suzuki CN Challenge en Suzuka 8 horas utiliza una moto 100% sostenible. Este evento es un laboratorio de vida para la tecnología futura de Suzuki.