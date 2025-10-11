Suzuki muestra tres autos de estilos diferentes en IMX 2025

Tangerang, VIVA – El mundo de la modificación de automóviles en Indonesia continúa creciendo a medida que aumenta el interés de la gente en expresarse a través de vehículos. Este pasatiempo no se trata sólo de embellecer la apariencia del automóvil, sino que también es un lugar para la creatividad que resalta el carácter y el estilo de vida del propietario.

Capturando este espíritu, PT suzuki Indomobil Sales (SIS) participa nuevamente en la Indonesia Modification Expo (IMX) 2025. La exposición, que se celebró en ICE BSD, Tangerang, del 10 al 12 de octubre de 2025, es una oportunidad para que Suzuki muestre inspiradoras innovaciones en modificaciones.

Suzuki presenta tres unidades de automóviles modificadas superiores, a saber, Fronx, Jimny de 5 puertas y New Carry, cada una con un concepto diferente. Los tres están diseñados para demostrar que modificaciones extremas aún pueden mantener aspectos de comodidad, seguridad y funcionalidad.

«Queremos demostrar que se pueden realizar modificaciones extremas sin sacrificar el confort, la seguridad y la funcionalidad del vehículo», dijo Dony Ismi Saputra, director general adjunto de 4W de PT Suzuki Indomobil Sales, citado por VIVA Otomotif en un comunicado oficial, el sábado 11 de octubre de 2025.

El modelo Suzuki Fronx aparece con un concepto Street Performance que enfatiza una impresión deportiva y agresiva. El color blanco brillante con detalles en negro y gráficos geométricos dinámicos se ven realzados por un kit de carrocería ancho y un gran alerón en la parte trasera.

El interior del Fronx también está diseñado con tonos oscuros y un sistema de audio de alta calidad. Esta combinación proporciona una experiencia de conducción dinámica sin sacrificar la comodidad del conductor.

Mientras tanto, el Suzuki Jimny de 5 puertas lleva el tema Urban Explorer que combina la dureza típica de un todoterreno con un toque moderno. El atrevido color rojo, los guardabarros negros y el portaequipajes refuerzan la apariencia masculina y están listos para explorar diversos terrenos.

Jimny aparece con patas robustas y neumáticos todoterreno que respaldan su carácter urbano aventurero. Este automóvil muestra la flexibilidad de Suzuki para adaptarse a un estilo de vida activo y exploratorio.

A diferencia de los dos, el Suzuki New Carry aparece con el concepto Adventure Utility Truck que combina funciones comerciales y estilo aventurero. Los colores bicolor marfil y negro mate, además del protector tubular del cuerpo y el área de la bañera multifuncional, brindan una impresión resistente y moderna.

«A través de tres unidades modificadas, incluido el Fronx como modelo más nuevo, Suzuki quiere enfatizar que la creatividad no tiene límites, siempre que se realice de forma segura y realista», dijo Dony.