Suzuki lanza oficialmente Access 125, scooter elegante para la movilidad urbana

Tangerang, Viva – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) nuevamente presenta un avance en el mercado de bicicletas motor Indonesia lanzando Acceso a Suzuki 125, los últimos scooters automáticos diseñados para satisfacer las necesidades de la movilidad urbana.

El lanzamiento de la motocicleta fue acompañado por la exposición de Indonesia Motorcycle Show 2025 que acababa de abrir el miércoles 24 de septiembre al domingo 28 de septiembre de 2025 en Ice BSD Tangerang.



Suzuki lanza oficialmente el acceso 125 en iMOS 2025

Esta moto combina diseño Clásico moderno, performar Responsable y eficiencia de combustible, por lo que es una opción ideal para las comunidades urbanas. El lanzamiento del Access 125 se llevó a cabo como parte de la estrategia de Suzuki para fortalecer la cuota de mercado interno.

El gerente general de PT SIS 2W Sales & Marketing, Keisuke Shigemori dijo que el lanzamiento fue parte de los esfuerzos de Suzuki para fortalecer la cuota de mercado interno.

«Estamos orgullosos de presentar el Suzuki Access 125 al público indonesio. Este scooter viene en respuesta a las necesidades de la comunidad para vehículos eficientes, confiables y elegantes. Estamos seguros de que el Access 125 será la primera opción que proporciona una combinación perfecta entre el rendimiento y la apariencia», Keisuke Shigemori fue citando directamente el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Diseño elegante y características modernas

Suzuki Access 125 aparece con un diseño elegante y premium. El cuerpo tiene una curva redondeada combinada con una línea firme con acentos cromados que dan la impresión de elegante y clásico. Los faros LED son «U» para ser la identidad típica de esta moto, proporcionando una iluminación óptima al tiempo que aumenta la visibilidad del piloto por la noche.

Este scooter también está equipado con un panel de instrumentos combinado analógico y digital que muestra información clara, así como características de clave inteligente con la función de apertura del asiento y el tanque de gasolina. Conducir la practicidad se ve cada vez más mejorada por la presencia de enchufes USB 2A, lo que permite a los conductores cargar teléfonos celulares cuando viajan.

Rendimiento confiable y eficiente

Suzuki Access 125 se basa en el motor SOHC 124 CC con tecnología de rendimiento ecológico de Suzuki (SEP) que puede proporcionar una aceleración rápida y un torque fuerte en rondas bajas a medianas. Este motor produce una potencia máxima de 6.2 kW y un torque de 10.2 nm, ideal para tratar las condiciones de tráfico urbano.

La tecnología SEP asegura que esta moto sea ecológica con bajas emisiones, así como con eficiencia de combustible. La capacidad eficiente del tanque de combustible hace que el acceso 125 sea la opción correcta para la movilidad diaria sin preocuparse por el gas frecuente.

Conducir la comodidad y la practicidad

Acceso de peso ligero 125, solo 106 kg, haciendo maniobras fáciles y ágiles, incluso para los jinetes novatos. La suspensión delantera y trasera precisa proporciona precisamente la máxima comodidad, mientras que el eje de ruedas cortas facilita que los automovilistas maniobren en el camino urbano estrecho.

El equipaje debajo del asiento tiene una capacidad de 24.4 litros, suficiente para almacenar bolsas de compras o impermeables, con el apoyo de dos compartimentos de almacenamiento frontales prácticos y de fácil acceso.

El sistema de frenado también es una ventaja de Access 125 con un sistema de frenos combinado que distribuye la fuerza de frenado de manera óptima a las ruedas delanteras y traseras, aumentando la seguridad de la conducción.

Variantes de color y precios competitivos

Suzuki Access 125 viene en tres opciones de color elegantes: verde de hielo sólido, gracia de perla blanca y estera se reunió con negro, para conocer diversos gustos de los consumidores. Esta moto se comercializa a un precio especial de RP. 25.5 millones (en la carretera Yakarta).



Suzuki Access 125 Oficial lanzado en Indonesia

Con este precio, Access 125 ofrece una combinación de rendimiento, comodidad y diseño premium con un valor de inversión atractivo para la movilidad diaria.

El lanzamiento del Suzuki Access 125 es una prueba del compromiso de Suzuki al presentar productos de alta calidad que responden las necesidades de la comunidad urbana. Con un diseño elegante, un rendimiento confiable y características modernas, Access 125 no es solo un medio de transporte, sino parte del estilo de vida de sus usuarios.