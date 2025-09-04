Suzuki Evitara comenzó a exportarse a 12 países, ¿hay Indonesia?

Gujarat, Viva – Asistencia Suzuki evitará En la exposición Giias 2025 que se celebró hace algún tiempo, inmediatamente llamó la atención de los visitantes. Este SUV eléctrico es una prueba de la gravedad de los fabricantes japoneses para presentar vehículos ecológicos en Indonesia.

El stand de Suzuki estaba lleno de visitantes que tenían curiosidad por mirar más cerca del último automóvil eléctrico. El diseño moderno con un toque futurista hace que Evitara se destaque entre otras filas de SUV.

Dijo las últimas noticias de India, Evitara estaba lista para ser producida en masa. Citado Viva Automotive Desde Rushlane, jueves 4 de septiembre de 2025. La producción oficial comenzó el 26 de agosto de 2025 en la fábrica de Hansalpur, Gujarat.

Este paso marca la entrada de Maruti Suzuki en el segmento global de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, India se designa como el principal centro de producción para este modelo inaugural.



Exportación de Suzuki Evitara realizada en India.

No solo para los consumidores indios, Evitara también está preparado para el mercado internacional. Este automóvil está dirigido a exportarse a más de 100 países, incluida la región del sudeste asiático.

La selección de la India como base de producción se considera estratégica. Además de la eficiencia de rentabilidad, los trabajadores calificados y la gran capacidad de producción hacen que el precio siga siendo competitivo.

Desde el lado técnico, Maruti Suzuki presentó dos opciones de batería, a saber, 48.8 kWh y 61.1 kWh. Se afirma que la variante más alta puede viajar a una distancia de hasta 500 km una vez en la potencia.

Con esta distancia, Evitara compite directamente con otros SUV de electricidad global. También se cree que los consumidores ya no están preocupados por las limitaciones del poder de crucero.

Hay tres variantes de recorte ofrecidas, a saber, Delta, Zeta y Alpha. Además, hay diez opciones de color, incluida una combinación de doble tono que da una impresión deportiva.

Curiosamente, la primera exportación ha comenzado a 12 países desde finales de agosto. Sin embargo, no hay un nombre indonesio en la lista debido al objetivo inicial de Europa.