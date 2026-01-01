Suzuki abre precios iniciales para 2026, el coche más barato 170 millones de IDR

Yakarta, VIVA – A principios de enero de 2026, suzuki Indonesia ha vuelto a ajustar la lista de precios de sus productos de automóviles para el mercado indonesio, especialmente la zona de Yakarta con estatus On The Road.

Lea también: Los autos de colores brillantes rara vez tienen accidentes, ¿mito o realidad?



Esta información de precios es una referencia importante para los consumidores que están considerando una compra. móvil sólo a principios de año, aunque cabe señalar que los precios pueden cambiar en cualquier momento.

Suzuki todavía cuenta con una cartera de vehículos bastante diversa, que va desde coches urbanos, monovolúmenes familiares y SUV hasta vehículos comerciales ligeros.

Lea también: Lista de los mejores coches de clase media 2025, máxima combinación de precio y calidad



El rango de precios ofrecido es relativamente amplio, desde 170 millones de IDR hasta 500 millones de IDR, ajustándose a los segmentos y necesidades de los consumidores.

Según el resumen de VIVA Otomotif del sitio web oficial de Suzuki Indonesia, jueves 1 de enero de 2026, en el segmento de SUV compactos y medianos, el Suzuki Grand Vitara sigue siendo uno de los modelos superiores con precios a partir de 399,35 millones de IDR para la variante GX.

Lea también: ¡Este automóvil eléctrico SUV obtiene una actualización, un diseño más renovado y tecnología avanzada!



Mientras tanto, la versión GX Two Tone se ofrece un poco más alto, concretamente 402,35 millones de IDR, dirigida a los consumidores que desean una apariencia más exclusiva.

Para el segmento híbrido, Suzuki presenta el Nuevo XL7 Hybrid y el All New Ertiga Hybrid con varias variantes y opciones de transmisión.

Los precios del nuevo XL7 Hybrid oscilan entre 286 millones de IDR y 314,2 millones de IDR, mientras que el All New Ertiga Hybrid oscila entre 274,9 millones de IDR y 300,8 millones de IDR, según el tipo y el color.

Para los consumidores que buscan un monovolumen convencional, el All New Ertiga no híbrido todavía está disponible con precios a partir de 236,1 millones de IDR para la variante GA MT. La variante GL con opciones de transmisión manual y automática se comercializa por hasta 270,7 millones de IDR para necesidades familiares más prácticas.

El Suzuki Jimny sigue ocupando una posición única en el segmento de los SUV compactos todoterreno con el precio más alto en la gama de productos de Suzuki. Este modelo tiene un precio de 470,5 millones de IDR para el Jimny de 3 puertas a 502,6 millones de IDR para el Jimny de 5 puertas AT White Rhino.

En la clase crossover, el Suzuki Fronx está presente como una nueva alternativa con precios a partir de 259 millones de IDR para la variante GL MT. La variante más alta, Fronx SGX AT Two Tone, se comercializa por 321,9 millones de IDR con características y apariencia más premium.

Para necesidades comerciales y funcionales, Suzuki todavía confía en el APV Arena y el New Carry Pick-Up a precios relativamente asequibles. El APV Blind Van se vende desde 183,7 millones de IDR, mientras que el New Carry Pick-Up comienza desde 170,7 millones de IDR, mientras que el S-Presso es la opción de coche urbano con precios a partir de 172,6 millones de IDR en enero de 2026.