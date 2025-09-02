Suvendu Adhikari suspendido de la sesión especial de la Asamblea de Bengala Occidental







Líder de la oposición Suvendu Adhikari fue suspendido el martes por el resto de la sesión especial de la Asamblea de Bengala Occidental por el presidente Biman Banerjee por supuestamente interrumpir los procedimientos convocados para debatir una moción condenando el presunto acoso de migrantes bengalíes.

Durante una discusión sobre la moción condenando los presuntos ataques a los migrantes de habla bengalí en los estados gobernados por BJP, Adhikari se levantó e interrumpió a la ministra de Educación, Bratya Basu, por supuestamente hacer comentarios «difamatorios» sobre el ejército indio.

El líder de BJP gritó consignas contra el gobierno de TMC y exigió que los comentarios de Basu fueran eliminados de los procedimientos, una solicitud denegada por el orador.

«Me veo obligado a suspenderlo por interrumpir repetidamente los discursos y dejar su asiento», dijo Banerjee, lo que provocó que los MLA gobernantes del partido golpeen sus escritorios con aprobación.

Hablando con PTI más tarde, el orador dijo que Adhikari ha sido suspendido por los «días restantes de esta sesión (especial)».

La sesión especial termina el jueves. Sin embargo, habrá un descanso el 3 de septiembre, que es un feriado estatal por Karam Puja.

Los legisladores de BJP pronto organizaron una huelga, criando consignas como «No queremos este gobierno de Mamata Proappesement» y «vergüenza, vergüenza».

Durante el debate, Basu alegó que el ejército había desmantelado un pandal de protesta de TMC cerca de la estatua de Gandhi en Mayo Road, atrayendo un paralelo con los sacrificios realizados por aquellos que dieron sus vidas para defender su lengua materna e identidad durante el movimiento del idioma de 1952, en el este de este PakistánAhora Bangladesh.

Fuera de las puertas de la asamblea, Adhikari respondió al partido gobernante, alegando que había sido «forzado poco ético».

«Fui suspendido porque protesté contra los comentarios difamatorios de Basu contra el Ejército indio. Queremos que se eliminen esos comentarios «, dijo a los periodistas.

