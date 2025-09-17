SUV, MPV, sedán o LCGC?

Yakarta, Viva – Venta vehículo En agosto de 2025 mostró una tendencia interesante en varios segmentos. Los datos de Gaikindo muestran un cambio en el interés del consumidor en ciertos tipos. Estas cifras son una imagen clara de la dirección del mercado automotriz en el país.

Ver Viva Automotive El miércoles 17 de septiembre de 2025, la categoría más dominante sigue siendo en manos de autos de conducción de dos ruedas que ingresan a los segmentos de automóviles MPV, SUV y ciudades de la ciudad. Solo en agosto, las ventas llegaron a 37,289 unidades. Este número muestra la consistencia de la popularidad del vehículo en el mercado.

Desde la subcategoría 4×2, las variantes con capacidad del motor de menos de 1.500 cc registraron las ventas más altas, a saber, 28.828 unidades. Esta cifra confirma que los consumidores prefieren vehículos eficientes y asequibles de combustible. Los factores de eficiencia se convierten claramente en la atracción principal.

En la siguiente posición, los vehículos de tipo camión también muestran ventas sólidas. La venta total de camiones durante todo agosto alcanzó las 4.875 unidades. Las variantes con una capacidad de 5-110 toneladas dominan con 3.221 unidades.

Los autos permanecen en el segmento a pesar de que no son tan grandes como otras categorías. Se vendieron 511 unidades de sedán en agosto. Curiosamente, los sedanes con capacidad media del motor realmente experimentan un aumento en comparación con el mes anterior.

Mientras tanto, la categoría 4×4 registró ventas de 2,127 unidades. Aunque relativamente menor que 4×2, este número permanece estable de mes a mes. Los consumidores aún parecen ver más valor en vehículos de cuatro ruedas para necesidades especiales.

El segmento de bus en realidad disminuyó en comparación con julio. Las ventas totales fueron solo 387 unidades, por debajo de 330 en el mes anterior. Los factores estacionales y las políticas de transporte público también pueden influir.

La categoría de recogida sigue siendo la primera opción en el pequeño sector comercial. En agosto, las ventas alcanzaron las 9.735 unidades, aumentadas a partir de julio, que registró 8.726 unidades. Este aumento muestra las altas necesidades de la comunidad para vehículos comerciales ligeros.

Los autos que ahorran energía también registraron un número significativo. Las ventas para esta categoría son de 9,735 unidades. Los consumidores parecen ser cada vez más conscientes de la importancia de la eficiencia del combustible y los precios asequibles.

En total, las ventas de automóviles en agosto de 2025 alcanzaron 66,478 unidades. Esta cifra es la más alta en los últimos tres meses. Esta tendencia confirma que el sector automotriz todavía se está moviendo positivamente incluso en medio de los desafíos económicos.