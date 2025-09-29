SUV Hybrid Premium Rp.818 millones, ¿Qué tiene de especial Jaecoo J8 Shs Ardis?

Yakarta, Viva – Los segmentos de SUV híbridos en Indonesia están cada vez más llenos de presencia Jaecoo J8 SHS Ardis. La marca automotriz que se centra en este SUV de alta clase presenta oficialmente su último modelo. El fabricante lleva una combinación de diseño elegante, rendimiento potente y comodidad de la cabina premium.

Leer también: Más popular: los autos híbridos no necesitan gasolina, el contenido del garaje de Wahyudin Moridu



Max Zhou, director de país de Jaecoo Indonesia, dijo que la presencia de J8 SHS Ardis fue un paso importante para introducir nuevos estándares en el segmento de SUV híbrido premium.

Creemos que J8 SHS Ardis no solo ofrece rendimiento y eficiencia, sino también una experiencia de manejo de alta clase que combina comodidad, seguridad y capacidad para lidiar con diversas condiciones de la carretera «, dijo en Yakarta, lunes 28 de septiembre de 2025.

Leer también: La razón detrás de la actualización exterior de XL7 híbrido Alpha Kuro



En la pantalla, Jaecoo J8 Shs Ardis viene con una gran proporción. Rejilla delantera al estilo de la cascada combinada con una aleación de aleación de 20 pulgadas envuelta en neumáticos Michelin que confirma el carácter masculino.

Las dimensiones alcanzaron una longitud de 4,820 mm, ancho de 1.930 mm, altura de 1,710 mm y distancia entre ejes de 2.820 mm, produjeron una postura resistente y un espacio de alivio.

Leer también: Este automóvil híbrido no necesita gasolina en absoluto



El interior está diseñado para proporcionar la máxima comodidad. Los asientos de cuero Nappa están equipados con masajes, calefacción y características más frías. El techo solar panorámico se suma a la impresión de un campo, mientras que la ventana de doble vidrio ayuda a reducir el ruido desde el exterior.

El entretenimiento en la cabaña cuenta con el apoyo de 14 altavoces de Sony, incluidos los altavoces de reposacabezas, presentando una calidad de audio inmersiva. Características prácticas como asientos de conductor eléctrico de 12 vías, cámaras de 540 grados y equipaje de hasta 2,021 litros complementan la comodidad del conductor y los pasajeros.

Rendimiento y alcance

Este SUV está equipado con un motor TGDI de 1.5L combinado con un sistema híbrido eléctrico 3DHT. La combinación produce potencia de hasta 530 hp con 650 nm de torque. La aceleración de 0 a 100 km por hora se puede tomar en solo 5.2 segundos según las pruebas internas.

La batería LFP de 34.46 kWh permite que el automóvil cubra una distancia de hasta 246 km en modo eléctrico completo. Para obtener más viajes, la combinación de motores eléctricos y motores de gasolina con un tanque de 70 litros presenta una potencia de crucero por encima de 1,400 km.

Características inteligentes y de seguridad

JAECOO J8 SHS Ardis está equipado con tecnología Ardis con seis modos de conducción, que van desde económicos hasta todoterreno. La suspensión magnética de CDC puede ajustar las condiciones de la carretera en tiempo real para mantener la estabilidad.

El sistema de seguridad incluye la estructura del chasis T2X de alto rendimiento, 10 bolsas de aire y 19 características que incluyen control de crucero adaptativo, asistencias de atasco de tráfico y frenos de automóviles de emergencia.

Para la propiedad, Jaecoo presenta una garantía de vehículos de hasta 6 años/150,000 km, garantía del motor de hasta 10 años/1 millón de km, así como un programa de mantenimiento gratuito para los primeros 1,000 compradores.

Este SUV híbrido premium se ofrece a un precio de Rp818 millones (en la carretera Yakarta) y está disponible en cuatro opciones de color, marcando la seriedad de Jaecoo que fortalece el mercado de vehículos de electrificación en Indonesia.