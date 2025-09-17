SUV familiar premium que está listo para verse duro y lujoso

VIVA – En medio de la dinámica del estilo de vida familiar indonesio que es cada vez más activo y le gusta explorar, la necesidad de vehículos que no solo sean fuertes, sino también cómodos y elegantes, se vuelven cada vez más urgentes. Desde explorar el salvaje los fines de semana hasta las calles de la ciudad todos los días, las familias modernas necesitan un compañero de manejo versátil, y aquí es donde Mitsubishi Destinator está presente como una solución ideal.

Con un diseño moderno, características sofisticadas y un rendimiento difícil, Destinador de Mitsubishi Diseñado específicamente para familias que no solo están activas, sino que también quieren parecer elegantes en cada viaje.

Duro en todos los campos, estables en las carreteras urbanas

Mitsubishi Destinator ofrece la principal ventaja en forma de una distancia al suelo de 244 mm (sin maquinaria), la mejor de su clase. Es decir, el terreno pesado como las carreteras rocosas, las subidas empinadas o el agua estancada no es un obstáculo.

No solo para la aventura, Mitsubishi Destinator también ofrece una experiencia de manejo cómoda y estable en las calles de la ciudad. Gracias al modo completo de cinco modos de conducción, los usuarios pueden ajustar el rendimiento móvil Según las condiciones del camino. Uno de los más interesantes es el modo Tarmac, que optimiza la tracción y la estabilidad al conducir en asfalto, es adecuado para el uso diario en áreas urbanas.

El motor turbo de 1500 cc es eficiente porque utiliza un intercooler refrigerado por agua, pero es poderoso para ser el corazón del rendimiento del destinador Mitsubishi. Esta combinación de energía y eficiencia asegura que cada viaje, tanto cercano como lejano, siga siendo divertido y eficiente en combustible.

Espacio y características para todos los aventureros familiares

No solo una cuestión de rendimiento, Mitsubishi Destinator también piensa en la comodidad de todos los miembros de la familia. Con una configuración de 7 plazas, SUV Esto asegura que todos los pasajeros tengan un espacio lo suficientemente grande, incluso en la tercera fila.

Panoramic Sunroof es una característica favorita para las familias a las que les gusta disfrutar del paisaje durante el viaje, lo que aumenta la impresión de un campo y se abre en la cabina. Mientras tanto, un pequeño radio rotativo hace que este automóvil permanezca ágil en un área estrecha o área de estacionamiento de la ciudad, practicidad que rara vez se encuentra en otros SUV grandes.

Panoramic Sunroof es una característica favorita para las familias a las que les gusta disfrutar del paisaje durante el viaje, lo que aumenta la impresión de un campo y se abre en la cabina. Para admitir la comodidad, también hay una AC automática de doble zona que está equipada con una función de memoria, de modo que cuando el automóvil esté activado, la temperatura se ajustará automáticamente a la configuración favorita de cada pasajero. También hay una característica de modo seco que sirve para reducir la humedad en la cabina, haciendo que el viaje permanezca fresco y cómodo. Mientras tanto, un pequeño radio rotativo de solo 5.4 metros hace que este automóvil permanezca ágil en un área estrecha o área de estacionamiento de la ciudad, practicidad que rara vez se encuentra en otros SUV grandes.

Tecnología para viajes seguros e inteligentes

La seguridad ahora es más fácil gracias a la presencia de Mitsubishi Diamond Sense en el destinador de Mitsubishi. Este sistema de protección activa lleva una serie de características modernas, que van desde la mitigación de colisiones delantera (FCM) que ayuda a reducir el riesgo de colisiones, la notificación de salida del automóvil líder (LCDN), lo que da un letrero cuando el automóvil en frente comienza a moverse, hasta que el control de crucero adaptativo con baja velocidad sigue a una distancia segura incluso en una congestión.

También hay una advertencia de punto ciego (BSW) que ofrece una advertencia cuando hay vehículos en áreas invisibles, haz alto automático (AHB) que ajustan automáticamente el resaltado de las luces, multi alrededor de los monitores con una pantalla de 360 ​​grados alrededor del automóvil, hasta que los limpiaparadores que detectan lluvia están inmediatamente activos cuando llueve. Todas estas características están aquí para proporcionar una sensación de seguridad, así como una comodidad adicional para los automovilistas y las familias en cada viaje.

No solo eso, el sistema Mitsubishi Connect permite a los usuarios monitorear la condición del vehículo, regular los recordatorios del servicio, para controlar algunas de las funciones del automóvil directamente desde el teléfono inteligente. Una tecnología inteligente para las familias modernas que desean permanecer conectadas con sus vehículos.

Diseño y valor que levanta el prestigio

Parecer duro no significa tener que sacrificar el estilo. Mitsubishi Destinator viene con un diseño exterior elegante y moderno, irradia la impresión de lujo y profesional. Adecuado para viajar tranquilo con la familia, para asistir a eventos formales con confianza.

Aún más interesante, con todas las características y calidad ofrecidas, el Mitsubishi Destinator todavía tiene precios competitivos en su clase. Esta es la mejor inversión para las familias que anhelan vehículos multipropósito, seguros y elegantes.

Imagine sus próximas vacaciones familiares con Mitsubishi Destinator

Imagine que los viajes familiares a las montañas, las playas o incluso los viajes por carretera fuera de la ciudad se sienten más emocionantes, seguros y cómodos con el destinador de Mitsubishi.

Ahora es el momento de que sienta la superioridad de este SUV familiar. Visite el concesionario Mitsubishi Motors más cercano y programen una prueba de manejo hoy. Siente diferentes sensaciones de conducción y encuentre por qué Mitsubishi Destinator es el mejor compañero para cada una de las aventuras familiares.