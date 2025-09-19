SUV duro con acentos exclusivos

VIVA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), una empresa automotriz con una larga historia y experiencia en el segmento SUV, anunciará oficialmente el lanzamiento Nuevo XL7 Hybrid Alpha Kuro. Esta variante más alta se introducirá en línea el 19 de septiembre de 2025, con un concepto de diseño elegante con un acento negro que simboliza el lujo, la dureza y la expresión de la personalidad del piloto.

Donny Ismi Saputra, Director Gerente Adjunto de 4W de las ventas de PT Suzuki Indomobil enfatizó: «Al ver el entusiasmo del nuevo alfa híbrido XL7 como la variante más popular, ahora presentamos los nuevos consumidores híbridos xl7.

Diseño Exclusivo con Acento Negro

El nuevo alfa híbrido XL7 Kuro viene con un toque de negro que domina el exterior, creando un aura exclusiva. Los detalles de los cambios incluyen:

Lámpara de cabeza y lámpara trasera en una envoltura negra

Adorne el parachoques delantero y trasero, el riel del techo, la manija de la puerta y la salpicadura del alféizar lateral con un recubrimiento negro

Guarnición de la puerta trasera negra, alerón superior trasero y emblema alfa negro

Tres Alternativa Color, Uno Personaje Difícil

Suzuki proporciona tres opciones de color del cuerpo, cada una de las cuales refleja la personalidad del conductor:

Cool Black: RP312.200.000,- Savanna Ivory- Black- Dos tono: RP314.200.000,- Pearl Blancanieves-Black- Dos tono: RP314.200.000,-

(Dki Yakarta en el precio de la carretera, transmisión automática)

Superioridad Funcional para Consumidor Moderno

Además de un diseño impresionante, el nuevo Alpha Kuro de XL7 Hybrid está equipado con tecnología superior:

Vehículo híbrido inteligente de Suzuki (SHVS): eficiencia de combustible óptima con experiencia de conducción ecológica sin sacrificar el rendimiento

Aparte del suelo de 200 mm: flexibilidad para explorar varios campos con confianza

Cabina de 7 pasajeros: una sala de socorro con materiales interiores de alta calidad para la máxima comodidad

Disponibilidad Y Lanzamiento

El nuevo Alpha Kuro de XL7 Hybrid pronto estará presente en todas las redes de ventas oficiales de Suzuki Indonesia. A partir de principios de septiembre de 2025, SIS ha distribuido esta unidad a todas las redes de ventas de Suzuki en Indonesia. Los posibles clientes, clientes y amantes de Suzuki pueden ver esta unidad directamente en la salida de Suzuki más cercana mientras realizan una compra lo antes posible.

«Como la variante más alta, el nuevo alfa híbrido XL7 complementa los rangos XL7 que ya han estado presentes (Zeta, Beta, Alpha). Estas variantes dan libertad para que los consumidores elijan SUV de 3 líneas que la mayoría se adaptan a su estilo de vida», concluyó el donny.

El público puede ser presenciado por el lanzamiento virtual directamente a través de YouTube Suzuki Indonesia el 19 de septiembre de 2025 a las 10:00 WIB.