SUV de lujo solo 300 millones de IDR

VIVA – El mercado de los SUV en Indonesia está cada vez más saturado con la presencia de nuevas marcas de China. Uno que está empezando a robar la atención es Jettouruna marca del Grupo Chery Holding, que ofrece diseños modernos y características de lujo con precio competir.

Lea también: ¿Quiere comprar un Mercedes-Benz? ¡Esta es una guía completa de los precios más recientes para octubre de 2025!



Para octubre de 2025, Jetour Indonesia comercializa dos modelos superiores: Jetour Dashing y Jetour X70 Plus. Ambos apuntan al segmento de los SUV familiares con un enfoque en la comodidad, el estilo y la tecnología.

Ver VIVA Automotriz El miércoles 15 de octubre de 2025, el modelo Jetour Dashing tiene un precio de 348,8 millones de IDR (en la carretera de Yakarta). Este SUV tiene una apariencia deportiva con un diseño elegante, un interior futurista y características completas como un techo corredizo panorámico, una gran pantalla táctil y un sistema de seguridad activa.

Lea también: Precios de carne de res, pollo, huevos, chiles y arroz han vuelto a bajar, consulta la lista



Mientras tanto, el Jetour X70 Plus está un nivel por encima con un precio de 359,8 millones de IDR. Este automóvil ofrece una cabina más espaciosa y una sensación premium gracias a materiales interiores de calidad y un diseño diseñado para la comodidad en viajes largos.

Lea también: Lanzamiento oficial de la versión económica del automóvil eléctrico Tesla, precios a partir de 500 millones de IDR



Ambos modelos Jetour están equipados con motores turbo que son eficientes pero potentes. Aparte de eso, ambos están equipados con varias características modernas como una cámara de 360 ​​grados, control de tracción y un sistema de entretenimiento digital integrado con un teléfono inteligente.

Jetour Dashing y X70 Plus también son alternativas atractivas para los consumidores que buscan un SUV con características propias de un automóvil europeo pero a un precio asequible. El diseño exterior futurista y el interior de alta tecnología los hacen destacar en su clase.

Aunque es un actor nuevo en Indonesia, Jetour ha logrado atraer la atención con su enfoque «Lujo inteligente para todos»: un lujo al que pueden acceder muchos grupos sin tener que gastar mucho dinero.

Además de la apariencia, Jetour también promete costos de mantenimiento competitivos y una red de servicios posventa en constante expansión. Este paso es clave para generar confianza en el consumidor en medio de una intensa competencia por los SUV medianos.

Con precios a partir de IDR 348 millones, Jetour tiene el potencial de convertirse en la opción favorita para aquellos que quieren ascender de clase sin tener que pagar una fortuna. Este SUV procedente de China demuestra que el lujo ya no tiene por qué tener precios exorbitantes.