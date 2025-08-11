Susto de lesiones para Eagles 3 veces Pro Bowl Ol Landon Dickerson

Hay algunos jugadores en la lista para el Filadelfia Eagles El equipo necesita absolutamente mantenerse saludable para la temporada regular. Incluso si eso significa cerrarlos por el resto de la pretemporada sobre las preocupaciones de lesiones.

Landon Dickerson podría ser uno de ellos.

Los Eagles recibieron un susto de lesiones el 10 de agosto cuando Dickerson, un guardia ofensivo de 3 veces Pro Bowl, cayó a la práctica.

«El tres veces guardia de Pro-Bowl de los Eagles Landon Dickerson fue llevado desde el campo de práctica el domingo por la noche con una lesión en la pierna, incapaz de ponerle peso «, Adam Schefter de ESPN Escribió en su cuenta oficial X.

Dickerson ha sido uno de los liniero ofensivo dominante de la NFL en las últimas 3 temporadas, ya que los Eagles han llegado a 2 Super Bowls y ganaron todo después de la temporada pasada, cuando se corre de regreso Saquon Barkley Se convirtió en el noveno jugador en la historia de la NFL en correr por más de 2,000 yardas en una sola temporada.

También es uno de los liniero ofensivo mejor pagado en la NFL después de firmar un Extensión de contrato de 4 años y $ 84 millones en marzo de 2024.

La transferencia universitaria impulsó a Dickerson a la NFL

Dickerson, de 6 pies 6 y 315 libras, jugó sus primeras 3 temporadas universitarias en el estado de Florida antes de transferirse a Alabama, donde fue una selección 2 veces All-SEC.

Las lesiones obligaron a Dickerson a cambiar de posición al centro en 2019, donde ganó el Trofeo Rimington como el mejor centro de la nación en 2020. También fue nombrado All-American y ayudó a llevar el Crimson Tide al Campeonato Nacional de Playoff de Fútbol College.

Los Eagles seleccionaron a Dickerson en la segunda ronda (No. 37 en general) del draft de la NFL 2021 y fue un enchufe y jugando a titular, 13 de 14 juegos y como novato y todos menos 2 juegos en las últimas 3 temporadas, ya que hizo 3 profesionales consecutivos.