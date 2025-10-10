Susto con el jarabe para la tos MP: SIT produce al propietario de Sresan Pharma en Parasia







Tras arrestar a los acusados ​​de la tragedia del jarabe tóxico para la tos que se cobró la vida de varios niños en Madhya Pradesh, el Equipo Especial de Investigación (SIT) La policía de Madhya Pradesh ha llevado a Ranganathan Govindhan al tribunal de Parasia (Chhindwara). Givindhan es el propietario de Sresan Pharmaceuticals, con sede en Tamil Nadu, que fue arrestado en relación con la muerte de 25 niños debido al jarabe tóxico para la tos.

Según informó la agencia de noticias IANS, Govindhan tenía una recompensa de 20.000 rupias por su cabeza. El propietario de la empresa farmacéutica fue detenido además en Chennai después de que huyera con su esposa tras la tragedia.

Según fuentes policiales, Govindhan será presentado ante el tribunal de Parasia a las 14 horas del viernes. Según los informes, lo más probable es que el Equipo Especial de Investigación (SIT) solicite su prisión preventiva por unos días.

El SIT de la Policía MP está compuesto por 12 miembros. Con el fin de localizar al acusado, seis agentes fueron enviados a Tamil Nadu a principios de esta semana para rastrear los movimientos de Govindhan; Posteriormente, los agentes lo arrestaron el miércoles.

Las autoridades temían que pudiera huir al extranjero, ya que sus hijos residen en el extranjero. Desde entonces ha sido llevado a Parasia en Chhindwara para una mayor investigación, informó IANS.

Se descubrió que el jarabe para la tos en cuestión, de marca «Coldrif», contenía niveles peligrosamente altos de dietilenglicol, una sustancia química tóxica.

Mientras tanto, el gobierno del estado de MP, con el fin de investigar más a fondo el caso, también organizó exámenes post mortem de tres niños fallecidos. Además, los equipos forenses también están trabajando en la recopilación de pruebas técnicas para fortalecer el caso.

El gobierno de Madhya Pradesh, actuando estrictamente en este caso, suspendió anteriormente a algunos funcionarios y arrestó a Praveen Soni en Parasia por recetar el jarabe tóxico para la tos «Coldrif».

Sin embargo, la Asociación Médica India ha protestado por el arresto de Soni, ya que la asociación afirmó que los médicos no desempeñan ningún papel en la fabricación de ningún medicamento.

La Asociación, según sus funcionarios, está estudiando opciones para que el Tribunal Superior impugne el arresto del Dr. Soni. La indignación pública por el incidente se ha intensificado.

Más temprano el jueves, Madhya Pradesh Ministro Principal También afirmó que su gobierno no perdonará a nadie que juegue con la vida de los niños.

CM Mohan Yadav dijo: «Nuestro gobierno apoya a todas las familias afectadas. La seguridad de los niños inocentes es nuestra principal prioridad. Este trágico incidente que involucró a niños inocentes en Chhindwara nos ha entristecido profundamente», según lo citado por ANI.

