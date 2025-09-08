Sustituido de Menpora Dito Ariotedjo todavía está fuera de la ciudad

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (MenseNeg), Praseteto Hadi dijo el reemplazo del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora), Aquí ariotedjo Todavía fuera de la ciudad.

Entonces, no presente en la inauguración del nuevo ministro por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto En el Palacio del Estado, Central Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025 por la tarde.

«Con respecto al Ministro de Jóvenes y Deportes, es un sustituto de que el Ministro de Jóvenes y Deportes esté fuera de la ciudad. Por lo tanto, no pueden seguir la inauguración esta tarde», dijo Praseteto a los periodistas del Palacio Estatal, Central Yakarta.

Prasetyo explicó que la inauguración del reemplazo de Menpora Dito Ariotedjo se programará en los días siguientes.

«Se programará nuevamente en la próxima procesión de inauguración», concluyó.

Previamente informado, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, lo hará remodelación o reenviar las filas de los ministros en el gabinete rojo y blanco. La reorganización se realizó en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

El Ministro de Estado (MenseNeg), Praseteto Hadi, dijo que la reorganización se llevó a cabo después de que el presidente Prabowo escuchó varias consideraciones sobre el aporte de evaluación sobre el rendimiento de su gabinete.

«El Sr. Presidente decidió hacer cambios en la composición del gabinete rojo y blanco en varios puestos ministeriales», dijo Prasetyo a los periodistas el lunes 8 de septiembre de 2025.

La reorganización del Ministro se refirió a Praseteto, dijo en el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad (Kemenpolkam), el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), el Ministerio de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios, el Ministerio de Cooperativas y el Ministerio de Jóvenes y Deportes.