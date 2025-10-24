Suscripción gratuita a Crunchyroll para jugadores de Honkai Star Rail

“Honkai: carril estelar«Los jugadores de todo el mundo recibirán una suscripción gratuita por tiempo limitado al transmisor centrado en el anime de Sony. rollo crujienteLa oferta premium de.

En un acuerdo entre el editor de “Honkai: Star Rail” HoYoverse y Crunchyroll, los jugadores elegibles tendrán la posibilidad de acceder a una prueba gratuita Mega Fan de 14 días para Crunchyroll Premium del 6 de noviembre al 27 de enero. La oferta (que es el doble de la regular Prueba gratuita de 7 días ofrecido por Crunchryoll) se activará al vincular la cuenta “Honkai: Star Rail” de un usuario a una cuenta Crunchyroll.

Las membresías de Crunchyroll actualmente tienen un precio de $7,99 al mes para el nivel más bajo (Fan), $11,99 para el nivel medio (Mega Fan) y $15,99 para el nivel superior (Ultimate Fan).

Además, el trabajo encargado por fans de “Honkai: Star Rail”, “Chimerric Park”, debutará exclusivamente en Crunchyroll durante dos semanas. Según HoYoverse y Crunchyroll, «El estreno exclusivo eleva esta expresión sincera del fandom, colocando arte rico y dinámico de todo el mundo junto al mejor anime».

Los usuarios nuevos y existentes que vinculen sus cuentas en “Honkai: Star Rail” y Crunchyroll también pueden ganar recompensas en el juego de “Honkai: Star Rail”, como Stellar Jades y Lost Crystals. La asociación comienza justo cuando “Honkai: Star Rail” lanza una nueva actualización del juego, la versión 3.7 “As Tomorrow Became Yesterday”, que presenta contenido nuevo y el personaje de 5 estrellas Cyrene (Remembrance).

Los territorios excluidos de la oferta incluyen China, Japón, Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Bielorrusia, las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk, Irán y Siria.

«Sabemos que casi el 80% de los fanáticos del anime juegan anime o juegos relacionados con el anime, y el 40% de nuestra audiencia juega juegos que definen la cultura pop como Honkai: Star Rail más de 20 horas a la semana», dijo el vicepresidente ejecutivo de negocios emergentes de Crunchyroll, Terry Li. «Ofrecer recompensas en el juego a los miembros de Crunchyroll es nuestra forma de mejorar sus experiencias de juego y crear momentos atractivos para saltar a títulos que les hablen a nuestros fanáticos».

Consulta a continuación el calendario de eventos del juego “Honkai: Star Rail” vinculados a la promoción:

Primera ronda: del 6 de noviembre de 2025 a las 6 p. m. al 25 de noviembre de 2025 a las 5:59 p. m. (hora del Pacífico)

Segunda ronda: 25 de noviembre de 2025 6M al 16 de diciembre de 2025 5:59 p.m. PT

Tercera ronda: del 16 de diciembre de 2025 a las 6:00 p. m. al 6 de enero de 2026 a las 5:59 p. m. (hora del Pacífico)

Cuarta ronda: del 6 de enero de 2026 a las 6 p. m. al 27 de enero de 2026 a las 5:59 p. m. (hora del Pacífico)