Suscripción de por vida de $ 219, 45 % de descuento en la venta

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

¿Quieres aprender un nuevo idioma para tu próximo gran viajecomo parte de tu Resoluciones de año nuevo¿O simplemente para mejorar tus habilidades? Estás de suerte. uno de los mejores sitios de aprendizaje en línea es Piedra Rosetay ahora mismo, el sitio ofrece una oferta por tiempo limitado que te brinda acceso ilimitado a Piedra RosetaPrograma de aprendizaje de idiomas de con un 45 % de descuento.

Mientras que una suscripción mensual a Rosetta Stone desde $ 15,99 en adelanteesta oferta le brinda acceso ilimitado a Rosetta Stone para siemprepor un pago único de sólo $219. Así es: compre un precio ahora y bloquee el acceso al sitio de aprendizaje en línea de por vida. La oferta es un descuento de casi la mitad del precio original de $ 399 y la mejor oferta de Rosetta Stone que jamás hayamos visto.

¿Prefieres menos compromiso? El nueva promoción de Rosetta Stone también baja el precio de su plan de acceso de 12 meses en un solo idioma, a sólo $143 (normalmente $239+). Mientras tanto, un plan de tres meses se ha reducido a $47,85 por los tres meses (normalmente $60).

Todos los planes de Rosetta Stone ofrecen lecciones breves disponibles en línea y fuera de línea; es un entorno totalmente inmersivo para un aprendizaje duradero, con tecnología líder de reconocimiento de voz para perfeccionar su acento. La suscripción de por vida ofrece el mejor valor, con acceso a la lista completa del programa en 25 idiomas (y contando) para siempre, con acceso ilimitado. Las suscripciones mensuales le permiten elegir centrarse en un idioma a la vez.

Los idiomas más populares en la plataforma incluyen español, alemán, francés, italiano, inglés y japonés, pero su lista también incluye cursos para idiomas más exclusivos como turco, árabe, chino, griego, hebreo e hindi.

Si bien existen aplicaciones gratuitas para aprender idiomas como Duolingo y opciones menos costosas como lunesRosetta Stone se destaca por su tecnología patentada, como el reconocimiento de voz “TruAccent”, que evalúa la pronunciación e incluso le permite ajustar con qué rigor califica para aquellos que buscan dominar su fluidez o su habla nativa.

Los revisores también han notado cuánto más rápido progresan los cursos de 20 clases de Rosetta Stone en comparación con los servicios gratuitos de aprendizaje de idiomas. Mientras que aplicaciones como Duolingo son conocidas por profundizar en el vocabulario a través de simples cuestionarios tipo tarjeta, Rosetta Stone avanza hacia los verbos y la conjugación a través de modelos de aprendizaje más complejos.

Obtenga acceso de por vida a Rosetta Stone por un tarifa única de $219 ahora. Regístrate en Rosetta Stone oferta por tiempo limitado aquí antes de que expire el trato.