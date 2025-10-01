Suscripción de $ 1/mes por 3 meses

Antes de la temporada de viajes de vacaciones y regalos, Amazon Prime ofrece tres meses de acceso a su sitio de audiolibros premium, Audible Premium Pluscon solo $ .99/mes. Una vez que concluyan los tres meses, comenzarán a cobrar sus típicos $ 14.95/mes. El acuerdo, que se extiende del 1 de octubre al 16 de diciembre, es uno de los mejores Audible Promociones que hemos visto en el sitio todavía.

Por supuesto, para aprovechar el trato, debe ser miembro de Amazon Prime. ¿No es un miembro principal? Puede registrarse para una prueba gratuita de 30 días aquí y luego úselo para reclamar el nuevo acuerdo audible.

El acuerdo por tiempo limitado es para Audible Premium Plus específicamente, la suscripción independiente que ofrece aún más títulos y ventajas que Audible Plusque no permite el acceso a Audible completo biblioteca. Premium Plus, por otro lado, viene con créditos mensuales, que los usuarios pueden gastar en cualquier audiolibro o podcast en la biblioteca masiva de Audible, lo mejor de todo, pueden mantenerlos para siempre incluso si deciden degradar en algún momento en el futuro.

Puedes ver el catálogo completo de Audible aquíque incluye Memorias de celebridades Como «The Woman in Me» de Britney Spears, «Sonny Boy» de Al Pacino y «Finding Me» de Viola Davis, además de adaptaciones de libro a pantalla como «Termina con nosotros», «La pareja perfecta» y «Uglies». Echa un vistazo a algunos de los años Lanzamientos más contundentes aquí.

El acuerdo de Amazon se extiende del 1 de octubre al 16 de diciembre para todos los suscriptores elegibles de Prime. Si no es un lector (o oyente …), una suscripción audible también es una Regalo pensativo para el gusano del libro en tu vida. Y si juegas bien tus cartas, es posible que ni siquiera sepas que solo gastaste $ 3.

El trato de Snag Audible a continuación, y consulte todo lo mejor Audiolibros de celebridades para leer aquí.