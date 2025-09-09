Susana de Sousa Dias será invitada de honor en el Festival Documental IDFA

Cineasta portugués Susana de Sousa Dias será el invitado de honor en el festival documental IDFAque tendrá lugar del 13 al 23 de noviembre. Ella será objeto de una retrospectiva y seleccionará sus 10 mejores películas, dijo el festival.

El festival también ha anunciado la segunda entrega del programa curado Dead Angle, que se centra en las instituciones y el nuevo programa de medios IDFA DoClab.

De Sousa Dias, conocido por su «enfoque singular para las imágenes de archivo y la forma cinematográfica», ha construido «un cuerpo de trabajo aclamado internacionalmente que interroga a la dictadura, los legados coloniales y el terreno frágil de la memoria», dijo IDFA.

Su estilo exclusivo surgió con «Naturaleza muerta» (2005), una «meditación de archivo» en el régimen fascista portugués Estado Novo, la dictadura de mayor carrera de Europa. El reconocimiento internacional siguió con «48» (2009), que yuxtapone las fotografías del régimen de prisioneros políticos con testimonios décadas después, revelando la violencia incrustada en cada imagen. Sus últimos trabajos se vuelven a los Archivos Neo-Coloniales de Brasil, incluido el estreno mundial de «Fordlândia Panacea» (2025), una excavación de la antigua ciudad de la compañía fundada por Henry Ford en la selva amazónica en 1928.

Con la retrospectiva, la IDFA presenta una mirada integral al «enfoque intransigente de De Sousa Dias para crear contrainchives disidentales y su estilo visual distintivo».

IDFA dijo: «Al crear espacio para la distancia y la reflexión, su trabajo nos impide cuestionar cómo se cuentan las historias políticas a través del cine y cómo abordamos la narración del pasado. En lugar de usar el metraje de archivo como mera ilustración, refuerza estas imágenes de poder para revelar historias borradas de violencia y resistencia a la autoridad».

Estos temas se extienden a su programa Top 10, que presenta «una exploración en la memoria colectiva y los cineastas que reescriben sus narraciones políticas». La selección incluye «Monangambééé» (1968) de Sarah Maldoror y «Imágenes del mundo y la inscripción de la guerra» (1989) de Harun Farocki. Una conversación extendida con De Sousa Dias será la charla central de esta edición.

Ángulo muerto: instituciones

Dead Angle es el programa de enfoque de varios años de la IDFA que analiza las «estructuras sistémicas que dan forma a nuestras vidas, utilizando el cine documental para revelar lo que queda fuera de nuestro campo de visión directo», según IDFA.

El programa de este año se centra en las instituciones, invitando a un examen minucioso de cómo operan, dónde vacilan y su papel en el futuro. «La película documental ofrece una lente para rastrear sus historias y contradicciones, y para reflexionar sobre su papel en la configuración de la sociedad y las estructuras cívicas que mantenemos colectivamente hoy en día», dijo IDFA.

Entre los títulos confirmados se encuentran los estudios de la democracia y el proceso democrático. La «legislatura estatal» de Frederick Wiseman (2006) ofrece un retrato observacional del Senado del Estado de Idaho, capturando el despliegue lento y deliberado de la legislación.

Varios títulos «extienden nuestra perspectiva más allá del alcance occidental, examinando las vidas posteriores de las instituciones coloniales y las formas en que están siendo disputados y recuperados».

«Cómo construir una biblioteca» (2025), por Maia Lekow y Christopher King, sigue la renovación de una antigua biblioteca colonial en Nairobi, ya que se transforma en un Centro de Literatura Africana. En «Checks and Balances» (2015) por Malek Bensmaïl, somos testigos de los periodistas con el periódico El Watan de Argelia luchando por la libertad de prensa.

La selección completa se confirmará el 15 de octubre.

IDFA DOCLAB: Fuera de Internet

La 19ª edición del nuevo programa de medios de la IDFA, IDFA DoClab, regresa con un programa documental inmersivo e interactivo presentado en De Brakke Grond, Artis-Planetario y @Droog.

El tema de este año, fuera de Internet, explora «la paradoja de nuestro tiempo: un mundo perpetuamente conectado a través de la tecnología, en riesgo de desconexión por las mismas herramientas».

El programa «lidia con el creciente deseo de desconectarse, la imposibilidad de la sesión realmente y el privilegio inherente de salir fuera de línea».

Con fuera de Internet, Doclab se convierte en arte interactivo e inmersivo en busca de nuevas formas de presencia y conexión.

Los primeros títulos anunciados incluyen varias experiencias inmersivas físicas y colectivas, incluidos los estrenos mundiales de «Nothing to Seee aquí» de Celine Daemen, y «Manejo con cuidado» de Ontroerend Goed.

La selección completa del programa de IDFA DoClab se anunciará en octubre.