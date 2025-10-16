Susan Stamberg muerta: periodista de NPR tenía 87 años

Veterano Radio Pública Nacional periodista Susan Stambergquien se convirtió en la primera mujer en Estados Unidos en presentar un programa de noticias nacional nocturno con “All Things Considered”, murió el jueves, según a NPR. Ella tenía 87 años.

Stamberg, quien se retiró hace apenas seis semanas, tenía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue honrado por el Salón de la Fama de la Radiodifusión y el Salón de la Fama de la Radio Nacional.

«La voz de Susan no fue sólo una piedra angular de NPR: fue una piedra angular de la vida estadounidense», dijo Katherine Maher, presidenta y directora ejecutiva de NPR, en una declaración al Washington Post. «Ella demostró que el periodismo puede ser a la vez riguroso y profundamente personal. Inspiró a innumerables periodistas a creer que podían explorar la vida y la verdad, y liderar con autoridad y calidez».

Nacida como Susan Levitt en Newark, Nueva Jersey, se graduó en Barnard College y comenzó en la radio pública WAMU en Washington, DC.

Se unió a NPR desde su fundación en 1971, comenzando como editora de audio que cortaba cintas de audio con una cuchilla de afeitar, y en 1972 se convirtió en copresentadora de la revista de noticias nocturnas «All Things Considered». Stamberg presentó “All Things Considered” durante 14 años en una época en la que pocas mujeres tenían la oportunidad de aparecer en los principales anuncios de radio y televisión.

Sus entrevistas a menudo se centraban en las artes o en historias extravagantes, más que en política directa. También era conocida por compartir la famosa receta de salsa de arándanos de su suegra (que incluye rábano picante) con sus oyentes.

Después de “All Things Considered”, Stamberg pasó a “Weekend Edition Sunday”, donde ayudó a lanzar un segmento de rompecabezas e invitó a los hermanos que harían “Car Talk” a hacer un segmento semanal en el programa. Luego se convirtió en corresponsal especial, centrándose a menudo en historias sobre cultura y, a veces, sobre Hollywood.

Le sobreviven su hijo Josh Stamberg, actor, y dos nietas. Su marido Louis Stamberg murió en 2007.