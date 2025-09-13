Susan Sameh está embarazada del primer hijo, una avalancha de saludos del artista

Yakarta, Viva – Happy News está envolviendo a un socio Susan mismoh y Khalid Atamimi. Después de casarse oficialmente el 24 de julio de 2024, ambos ahora se están preparando para someterse a un nuevo papel como padres. Susan Sameh acaba de anunciar que está embarazada de su primer hijo a través de cargas en su cuenta personal de Instagram.

En la foto compartida, la actriz de 28 años parecía feliz con su esposo. Ambos posan de felicidad, mientras que Susan se ve sosteniendo los resultados del ultrasonido del feto, que es una evidencia clara de su embarazo. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

No solo una foto, la estrella de cine de las puertas del cielo también escribió oraciones poéticas que describen su gratitud.

«Nunca pensé que este cuerpo se convirtió en un hogar para un alma pequeña que nunca había conocido, pero que había amado completamente, Masya Allah», escribió Susan Sameh, citada el sábado 13 de septiembre de 2025.

Oraciones y felicitaciones de otros artistas

El anuncio invitó inmediatamente a la atención de los ciudadanos y compañeros de celebridades. La columna de comentarios de carga de Susan está llena de oraciones y felicitaciones.

«Sí, felicidades hermosas», escribió Bunga Zainal seguido de comentarios cálidos de Marcelino Lefrandt y Natasha Wilona.

Para no olvidar, el artículo del cantante Audy también agregó oración.

«Saludos, sí, chicos», dijo.

El apoyo positivo que llegó a mostrar cuánta felicidad sintió las personas más cercanas a esta pareja. Muchos rezan para que Susan y Khalid reciban suavidad hasta el proceso de entrega más tarde.

Nuevo viaje

Para Susan, la noticia de este embarazo se convirtió en un nuevo hito en su vida. Después de más de un año de casarse con Khalid Atamimi, ahora se está preparando para dar la bienvenida a la nueva fase como madre. Las expresiones de gratitud y amor que escribió en la carga parecía ilustrar cuán fuerte es el vínculo interno de una madre con el feto a pesar de que nunca se había encontrado cara a cara.

El público también se disolvió en la felicidad de esta pareja. Las oraciones por la salud de Susan Sameh y el bebé continúan fluyendo, mientras esperan las próximas buenas noticias de su pequeña familia.