Sus hechos extraños están defendiendo al Chelsea, Calvin Verdonk criticó a los fanáticos de Lille

Yakarta, Viva – Noticias sobre los 7 hechos extraños creados después Manchester United acomodar Chelsea 2-1 en Old Trafford para ser un lector cazado Viva Sport Durante la semana del 21 de septiembre de 2025.

Leer también: El equipo nacional indonesio debe estar atento, Arabia Saudita vive preparación loca



Otra noticia que está en el centro de atención es una cuestión de defensor Equipo nacional indonesio Calvin Verdonk.

Desafortunadamente, no son buenas noticias. Verdonk recibió a Kirikikan de los fanáticos Lille Después de que su debut terminó en una derrota 0-3 de la lente en la Ligue 1.

Leer también: Dean James es resistente en la línea de fondo, adelante, Eagles Hajar Zwolle



Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Calvin Verdonk fue golpeado por una crítica insistente de los fanáticos de Lille

Leer también: Mason Mount y Enzo Fernández casi lucharon contra Jotos después del duelo del Manchester United vs Chelsea





Jugador de Lille, Calvin Verdonk

Calvin Verdonk talló oficialmente la historia como el primer jugador indonesio en aparecer en la Ligue 1 Francia. Sin embargo, su debut con Lille terminó menos dulcemente después de que su equipo perdió 0-3 ante RC Lens en el Stade Bollaert-Deelis, sábado 20 de septiembre de 2025 hora local.

Verdonk entró en el minuto 18 reemplazando a Romain Perraud, quien resultó herido. Desafortunadamente, el debut de presión completa en realidad hizo el antiguo Feyenoord TEste es el centro de atención.

4



Portero de Trabzonspor Andre Onana

Noticias sobre 10 jugadores que brillan Después de dejar el Manchester United para ser cazado por los lectores de Viva Sport durante todo el sábado 20 de septiembre de 2025.

Uno de ellos es Andre Onana. El portero que a menudo se vuelve loco en MU se transforma en un héroe cuando se presta a Trabzonsporpor

3. ¡Está en curso! Live Streaming Duel Duel Justin Hubner vs Miliano Jonathans en el arrendamiento de Dutacal



Penyerang FC Utrecht, Miliano Jonathans

La sexta semana de la liga holandesa será muy emocionante para los amantes del fútbol indonesio. Dos descendientes que fortalecen al equipo nacional de Indonesia, Justin Hubner y Miliano Jonathans, están listos para enfrentarse en la parrilla.

El partido Fortuna Sittard vs FC Utrecht se llevará a cabo en el estadio Offermans del Joosten, Sittard, domingo (9/21) a las 01.00 WIB. Esta reunión es una K especialArena por primera vez dos jugadores sangrientos indonesios se enfrentan en Eredivisie esta temporada.

2. 7 Hechos extraños creados cuando MU desconecte Chelsea



El jugador de MU celebra un gol contra Chelsea

Manchester United tuvo éxito ganó la victoria sobre Chelsea En el partido continuo de la Premier League 2025/2026. Compite en Old Traffrofd, sábado 20 de septiembre de 2025, MU ganó con un puntaje de 2-1.

Este partido fue coloreado por dos cartas rojas, cada una para el portero del Chelsea Robert Sánchez y el mediocampista de MU Casemiro.

1. ¡Está sucediendo! Live Live Streaming Big Match Premier League Arsenal vs Manchester City



El jugador del Arsenal Gabriel Martinelli celebra goles

La Premier League de esta semana presenta un partido súper candente entre el Arsenal y el Manchester City. Este duelo tuvo lugar en el Emirates Stadium, Londres, domingo (21/09) a las 22:30 WIB, y Se puede ver la transmisión en vivo.