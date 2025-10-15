Surya Paloh se reúne con el Ministro de Defensa Sjafrie en el Ministerio de Defensa, ¿discuten qué?

Jacarta – Presidente General del Partido Nasdem, Surya Paloh descubrir Ministro de Defensa (Ministro de Defensa), Sjafrie Sjamsoeddin en el Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa), Centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Sjafrie estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, mariscal (retirado) Donny Ermawan Taufanto, al dar la bienvenida a Surya Paloh. Se vio a Paloh con una chaqueta azul, el color típico de Nasdem.

«Si quieres venir, te damos la bienvenida», dijo Sjafrie a los periodistas.

Después de ser recibidos, Surya Paloh y el Ministro de Defensa escucharon la Marcha de Defensa Nacional y NasDem interpretada por una banda de música de la Universidad de Defensa (Unhan).

Después de presenciar nuevamente la marcha, el Ministro de Defensa y Surya Paloh mantuvieron una reunión a puerta cerrada. La reunión se llevó a cabo en la Sala Bhinneka Tunggal Ika.

«Es la primera vez que el presidente del partido viene aquí y el PKS escuchó esto, el PKS lo solicitó el viernes», dijo Sjafrie.