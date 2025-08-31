Surya Paloh desactivó Ahmad Sahroni y Nafa Urbach como miembro de la facción Nasdem DPR

Yakarta, Viva – Party Central Leadership Council (DPP) Nasdem Desactivó oficialmente dos cuadros que se sentaron como miembros RPD Ri, a saber Ahmad Sahroni Y Nafa Urbach.

Esta decisión fue anunciada directamente por el Presidente del Partido Nasdem, Surya Paloh, a través de comunicados de prensa oficiales el domingo 31 de agosto de 2025.

En una carta firmada por Surya Paloh como presidente y Hermawi F Taslim como Secretario General, el Partido Nasdem enfatizó que las aspiraciones de la comunidad eran la base principal de la lucha de su partido.

El Partido Nasdem evaluó que la lucha del partido era la cristalización del espíritu populista que se basaba en el objetivo nacional como estipulado en el preámbulo de la Constitución de 1945.



El miembro del DPR Nafa Urbach se disculpó

«De hecho, las aspiraciones de la comunidad deben seguir siendo la referencia principal en la lucha del Partido Nasdem», escribió Surya Paloh.

El Partido Nasdem también expresó su profunda tristeza por varios eventos que ocurrieron en los últimos días para reclamar vidas al luchar por sus aspiraciones.

Surya Paloh también destacó una declaración de los representantes del pueblo de la facción del Partido Nasdem que se consideraba herir los sentimientos de las personas y se desvió de la línea de lucha del partido.

Agregó que se tomó esta decisión para proporcionar certeza sobre la actitud del partido mientras mantenía el Marwah Nasdem para permanecer en línea con las aspiraciones de la gente.

«Para varias consideraciones, el DPP del Partido Nasdem declaró que a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, desactivó al hermano Ahmad Sahroni y Nafa Urbach como miembro del Parlamento indonesio de la facción del Partido Nasdem», dijo Surya Paloh.