Surya Darmadi fue trasladado a Nusa Kambangan, su motivo fue pasar por la oficina tras un juicio que se volvió viral

Jacarta — Dirección General de Correccionales (Dirección General de Herrajes) explica las razones detrás del traslado de los condenados por corrupción Surya Darmadi a la Institución Correccional (paginas) Nusa KambanganCilacap, Java Central.

Se dijo que el traslado no se produjo sin motivo, sino debido a una infracción disciplinaria mientras cumplía su condena. Así lo reveló el Director General de Prisiones (Dirjenpas) Mashudi.

Explicó que la decisión de transferir a Surya Darmadi se tomó después de un incidente viral que lo involucró durante el juicio hace algún tiempo. En ese momento, Surya había «pasado por alto» una de las oficinas, por lo que se consideró que había violado las disposiciones para los prisioneros.

«¿Por qué lo trasladamos allí? Una de las cosas que se volvió viral ayer durante el proceso de prueba se detuvo, por lo que se volvió viral. Volamos a Nusa Kambangan», dijo, el lunes 20 de octubre de 2025.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enfatizó que no dudaría en imponer sanciones estrictas a cualquier preso que se demostrara haber violado las reglas, independientemente de su estatus o antecedentes.

«Así que no dudaremos, quienquiera que cometa violaciones en el centro de detención, lo trasladaremos a Nusa Kambangan», dijo.

Anteriormente se informó que la Revisión Judicial (PK) propuesta por Surya Darmadi alias Apeng fue rechazada por la Corte Suprema (MA). Después de ser rechazado, esto significa que Surya Darmadi seguirá siendo sentenciado de acuerdo con la decisión del panel de jueces del Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

«Decisión: Rechazar», se lee en la página SIPP de la Corte Suprema (MA) citada el viernes 27 de septiembre de 2024.

El PK fue presentado por su abogado Maqdir Ismail. El Tribunal Supremo decidió rechazar el PK el jueves 19 de septiembre de 2024.

Luego, la composición del panel de jueces que decidió sobre PK Surya Darmadi fue Suharto como presidente del panel de jueces. Los jueces son Ansori, Noor Edi Yono y la persona que actúa como secretaria suplente es Emmy Evalina Marpaung.

Se sabe que el Panel de Jueces del Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta condenó a Surya Darmadi alias Apeng a 15 años de prisión. Además de prisión, Surya también fue condenada a pagar una multa de mil millones de IDR.

El presidente del Panel de Jueces, Fahzal Hendri, dijo que se había demostrado legal y convincentemente que Apeng era culpable de cometer un acto criminal de corrupción. Se cree que causó pérdidas al estado debido a la conversión de tierras en el área de Inhu, Riau.