‘Survivor’ es el programa de televisión nominado a Emmy más visto de 2025: Lista

Aunque el Premios EmmyEstablecido en el aire el domingo por la noche en CBS, no otorgue los programas más vistos, es bueno tener una idea de qué programas de televisión fueron los más populares entre los espectadores. Y los números pueden ser una gran sorpresa.

En un nuevo informe de Nielsen de cuántas horas se observaron de la serie en las mejores categorías de Emmy, se reveló que CBS «»Sobreviviente» – cual se rompió en la carrera Este año, empujando «The Voice», acumuló más del doble de horas de visualización que cualquier otro programa nominado a la mejor serie de competencia de drama, comedia, limitada o de realidad, durante el período de elegibilidad.

Los números de Nielsen cuentan para las horas de visualización totales (en la ventana Emmy) a través de la transmisión, el cable y la transmisión, lo que significa que las bibliotecas en los serpentinas se consideran en consideración: una gran ventaja para «Survivor», ya que las últimas 48 temporadas están disponibles en Paramount+ y algunas son las temporadas últimas disponibles en Hulu y el canal Roku. Además, el programa se emitió dos ciclos (27 episodios en total) durante la ventana. Aún, El programa obtuvo un enorme 462.4 millones Horas de visualización total.

La próxima serie más cercana en términos de audiencia es «El loto blanco«Con 210.7 millones de horas vistas, superando a los nominados de la serie dramática. La serie de comedia más vistelada es» Abbott Elementary «de ABC con 184.1 millones de horas, y la limitada o la antología mejor vista es» Monsters: The Lyle y Eric Menendez Story «con 149.5 millones.

Las fechas de lanzamiento también tienen un gran impacto en la lista; «The Studio», por ejemplo, solo salió en marzo y se transmitió en un streamer, Apple TV+; «Abbott Elementary» estaba en ABC a partir de octubre y tenía temporadas pasadas (y la actual, disponible al día siguiente) transmitiendo en Hulu por toda la ventana.

A continuación se muestra un desglose de los otros nominados de la serie y sus horas totales vistas en el Emmys Ventana, según Nielsen:

Serie de competencia de realidad sobresaliente

«Survivor»: 462.4 millones

«RuPaul’s Drag Race»: 139.1 millones

«The Amazing Race»: 132.7 millones

«Top Chef»: 94.1 millones

«Los traidores» con 93.2 millones

Serie de drama sobresaliente

«The White Lotus»: 210.7m

«Severance»: 157.5m

«The Last of Us»: 137.1m

«The Pitt»: 128.5m

«Paraíso»: 97.4m

«El diplomático»: 95m

«Andor»: 88m

«Caballos lentos»: 49.4m

Serie de comedia sobresaliente

«Abbott Elementary»: 184.1m

«Solo asesinatos en el edificio»: 159.1m

«El oso»: 141.1m

«Nadie quiere esto»: 96.8m

«Encogiéndose»: 78.9m

«Hacks»: 56.5m

«Lo que hacemos en las sombras»: 55.6m

«The Studio»: 16.9m

SERVICIONES LIMITADES O ANTOLOGÍA EXPERIENTES

«Monsters: The Lyle & Erik Menéndez Story»: 149.5m

«The Penguin»: 102.3m

«Black Mirror»: 95.6m

«Adolescencia»: 78.5m

«Morir por sexo»: 5.9m