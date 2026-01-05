‘Survivor’ 50 colaboraciones de celebridades no ‘eclipsan’ el juego

Cuando Jeff Probst comenzó a planificar “Sobreviviente«A los 50 años, sabía que tenía que ir a lo grande. Como siempre, eso comenzó con el elenco: examinando a los más de 700 náufragos que han competido durante los últimos 25 años para encontrar los más memorables e icónicos que regresarían. Luego, Probst rápidamente pasó a diseñar el tema de la temporada.

Como se revela en el primer tráiler de esta temporada“In the Hands of the Fans” incluirá giros con Billie Eilish y Jimmy Fallon, y cameos de Jimmy “Mrbeast”Donaldson y Zac Brown.

Pero no se preocupen, leales a “Survivor”: Probst no está perdiendo la cabeza.

«Una vez que nos comprometimos a entregar el diseño del juego a los fans, la siguiente pregunta fue: ‘¿¡Hasta dónde podemos llegar con esta idea!'», cuenta el presentador y showrunner. Variedad. «Sabíamos que algunos de los mayores fans de ‘Survivor’ son celebridades, ¡así que pensamos que darles a algunos de ellos sus propios giros únicos era una forma divertida de hacer que el juego fuera aún más impredecible! Definitivamente tomó a los jugadores por sorpresa de maneras realmente emocionantes y agregó otra capa a esta temporada de celebración».

Este es el El elenco más grande que jamás haya jugado.y los náufragos serán, como siempre, las verdaderas estrellas de la temporada, incluso cuando haya giros revolucionarios con celebridades adjuntas. Variedad estuvo en el set de Fiji para dos de las colaboraciones, y puedo confirmar que “Survivor” todavía se siente como “Survivor”, incluso cuando se adjuntan nombres de primera.

«Creo que es una preocupación legítima que cuando empiezas a agregar capas, como las celebridades, puedan eclipsar el juego y desviarlo de su curso. Nuestro trabajo era asegurarnos de que nos mantuviéramos fieles a lo que estamos haciendo en ‘Survivor’, que es explorar este experimento social continuo. Y ahora estamos agregando otra capa», dice Probst. «Y cuando traes a una celebridad como Zac Brown o MrBeast o Jimmy Fallon, ahora agregas idolatría y agregas diferentes percepciones y reputaciones. De repente, la gente puede desviarse un poco del camino, o se inclinan y quieren tener algo que ver con Jimmy Fallon. Muchos de los jugadores dijeron: ‘Siempre he soñado con estar en un video de MrBeast’. Entonces, el giro está diseñado para ver si puedes mantener el rumbo con el proceso de pensamiento que deberías, o cómo va a cambiar tu proceso de pensamiento y ¿te beneficiará?

También agrega que no salió con las celebridades y les preguntó quiénes querían participar; fue a través de sus propias amistades y relaciones que surgió cada colaboración. Y fue idea de la celebridad.

“Con Jimmy Fallon, estaba en su programa. Jimmy me envía mensajes de texto con ideas todo el tiempo sobre ‘Survivor’, y ponemos algunas de ellas en el programa, y siempre hemos hablado de esta idea», dice Probst. Esa idea, por ahora, no será compartida, pero es emocionante, se insinúa durante el tráiler, y no fue en absoluto como Probst pensó que sería. «Creo que la gente verá, cuando vean cómo se desarrollan, creo que entenderán que estos son fanáticos legítimos de ‘Survivor’ que querían Sé parte de 50”.

La mayor colaboración de la temporada, sin embargo, será Sé el que está con MrBeast; Probst aparece en la temporada 2 de “Beast Games” y Donaldson aparece en algo en la temporada 50 de “Survivor”. Los cameos se filmaron con días de diferencia entre sí en junio en Fiji.

La conversación cruzada comenzó cuando Lori DelliColli, vicepresidenta de comunicaciones de CBS, estaba desayunando y sus hijos le mostraron un video de MrBeast. Uno de los miembros de su equipo, Karl Jacobs, llevaba un buff de “Survivor” y hablando del espectáculo. Ella se lo comunicó al equipo de marketing, quien invitó a Jacobs, junto con el cocreador de “Beast Games”, Sean Klitzner, a participar en la experiencia de influencia filmada antes de la temporada 49.

Nadie lo sabía en ese momento. cómo Grandes fanáticos eran de la franquicia. El productor ejecutivo Matt Van Wagenen recuerda que Klitzner postuló y estuvo a punto de ser elegido para una temporada anterior. En 2020, Jacobs envió un DM a Van Wagenen en Twitter (como era entonces), elogiando el programa. Van Wagenen le envió por correo una camiseta del equipo y cuando Jacobs la publicó en las redes sociales, el productor comenzó a recibir noticias de amigos y familiares. No tenía idea de cuán numerosos eran los seguidores de Jacobs. Una vez que se volvieron a encontrar en Fiji, “pareció como si fuera una conversación que nunca terminamos”, dice Van Wagenen.

Durante la experiencia del influencer, Klitzner le propuso a Probst algún tipo de colaboración, y «la camaradería fue instantánea; mi respeto por ellos fue instantáneo», dice Probst. “Y luego fue idea de Lori decir: ‘Eso se sintió como una sinergia allí’. Nunca hemos dicho: ‘Colaboremos con otro programa’. Alguna vez. Somos nuestro pequeño mundo y tratamos de mantenernos fuera del camino y hacer nuestro espectáculo”.

Sin embargo, una parte principal del crossover fue la logística; El calendario para la temporada 50 de “Survivor” y la temporada 2 de “Beast Games” ya estaban establecidos. Pero la serie de competencia de telerrealidad Prime Video estaba dispuesta a ceder: todos querían que funcionara.

«Le dije: ‘Jeff, si realmente quieres hacer esto, haré todo el rodaje. Me adaptaré a tus fechas pase lo que pase'», dice Klitzner. «Tuvimos una reunión inicial en la que nos plantearon lo que deberíamos hacer para nuestro programa. Dijeron: ‘No queremos excedernos’. Dijimos: ‘Queremos que se exceda en todos los sentidos de la palabra’. Dijeron que podían filmarlo con su equipo y crear desafíos. Entraron y diseñaron de todo, desde sopa hasta nueces. Y, por supuesto, luego entró nuestro equipo y le pusimos ‘Beast’… No hubo un solo momento en el que Jeff dijera: ‘No sé si podemos hacer esto’”.

Jeff Probst sobre la segunda temporada de “Beast Games”

Aunque “Beast Games” y “Survivor” son reality shows de competencia, tienen muy poco en común.

«Tienen un enfoque caótico. Tienen cámaras por todas partes; rompen la cuarta pared todo el tiempo. Hablan con los jugadores cuando quieren. Es una forma completamente diferente de contar historias y funciona», dice Probst. Y Donaldson es un tipo de anfitrión muy diferente al de Probst. «No está centrado en una historia a largo plazo. Parece más centrado en una reacción del momento, y saltan de una reacción a otra, a otra. Es similar a su entorno en línea, que es este constante impacto de otro momento, otro evento, uno tras otro. «En ‘Survivor’, miramos el juego a largo plazo. Queremos presentarte a alguien, hacerte saber quién es, de dónde es, cuáles son sus vulnerabilidades y luego agregamos cosas al juego para exacerbar esa incertidumbre y forzar la adaptabilidad”.

Y el estilo de Donaldson fue “estimulante” para Probst, permitiéndole ver una producción tan diferente a la que estaba acostumbrado. “¿Quién sabe qué influencia obtendré de eso?” dice Probst. «Estoy seguro de que, de alguna manera, tomaré cosas de mi tiempo con Jimmy y diré: ‘Me vendrían bien algunos elementos de eso en ‘Survivor'».

En cierto modo, era «como si estuviera en un videojuego y simplemente intentara mantener el ritmo», dice Probst sobre ser parte del episodio «Beast Games». «Él simplemente va a donde quiere. Él, como yo, es el productor de su programa. Puede decidir hacer lo que quiera, y lo hace. No duda en decir: ‘Creo que te sobornaré con dinero ahora mismo'». Fue fascinante estar dentro de su mundo y observarlos”.

Por supuesto, tener a Probst a su lado fue una gran experiencia de aprendizaje para Donaldson, tanto como presentador como productor. Después de filmar la primera parte de la colaboración, Donaldson dice: «Soy un poco más monótono. Jeff proyecta su voz y tiene estilo con ciertas cosas, ¡como el estilo Island! Me encantaría tener más presencia con mi voz como él».

Desde el punto de vista de un productor, Donaldson se dio cuenta mientras estaba en Fiji de que tal vez “Beast Games” se haya «exagerado en cambiar las cosas. Básicamente, ha hecho vibraciones similares durante 25 años, y todavía es genial. A la gente le gusta la familiaridad, y normalmente trato de mezclar las cosas, pero eso hace que la producción sea mucho más difícil», dice Donaldson. «Me ha ayudado a darme cuenta de que no todo tiene que ser nuevo, porque a veces a los fans simplemente les gustan las cosas y, si les gusta, lo hacen una y otra vez».

Pero después de descubrir cómo se incorporaría “Survivor” a “Beast Games”, llegó el momento de que Probst descubriera cómo mezclar MrBeast en su programa.

«El punto clave para mí fue que nuestro programa no cambiará. Jimmy vendrá y traeremos los aspectos de ‘Beast Games’ que queremos explorar en nuestro programa», dice Probst. «Si miras los dos programas, ‘Beast Games’ plantea una pregunta: ¿Qué hará la gente por dinero? ‘Survivor’ plantea una pregunta diferente: ¿Quién eres cuando te despojan de todo?».

¿Cuál es el papel de Donaldson? es En “Survivor”, 50 debe permanecer en secreto por ahora, aparte de lo que se muestra en el tráiler: aparece con su maletín. Digamos que lo que hay dentro tiene un gran potencial para cambiar el juego.

«Cuando tomas a personas a las que están despojando de todo», dice Probst, «y luego incorporas a quizás la persona más conocida para momentos impredecibles, la incertidumbre se eleva a otro nivel».

“Survivor” se estrena en CBS el 25 de febrero a las 8 pm ET.