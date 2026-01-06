Surgen problemas cercanos a Jefri Nichol, las cargas de Jule se convierten en la discusión de los internautas

VIVA – Julia Prastini también conocida como Navidad nuevamente en el foco público. Esta vez se rumorea que la mujer que recientemente se ha visto envuelta en polémica es cercana al actor. Jeffery Nichol. Este tema fue ampliamente discutido en las redes sociales después de que varios internautas acusaran a los dos de estar en el mismo lugar, a saber, Bali.

Lea también: Muchos internautas instan a Cancelar Cultura para Jule después de sentirse cada vez más seguros de aparecer sin hijab.



Esta especulación surgió no sin razón. Varios comentarios de internautas dijeron que Jule y Jefri Nichol estaban pasando tiempo juntos en la Isla de los Dioses. Esta declaración inmediatamente se difundió ampliamente y despertó la curiosidad del público. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Jule ahora tiene más confianza para aparecer sin hijab después de divorciarse de Na Daehoon



«Gaesss Jule está en Bali con Jefri Nichol», escribió un internauta en la cuenta @ajisss0707, citado en la carga de Instagram @exclusivetimnasartis del miércoles 7 de enero de 2026.

«100% válido. Solo espera a ver si alguien te encuentra en el club de playa o cafetería, jajaja. Solo mira cómo se siguen», agregó la cuenta.

Lea también: The Fact Fact con Jule, The Ogah Reseñas nuevamente



Las sospechas se hicieron más fuertes después de que Jule subiera su última foto a las redes sociales en la que aparecía en una zona de playa supuestamente en Bali. Aunque no hay ninguna figura de Jefri Nichol en la carga, los internautas aún la vinculan con el tema que circula actualmente.

De hecho, la carga provocó varias reacciones fuertes por parte de los internautas. La columna de comentarios estaba llena de opiniones mordaces, sarcasmo e incluso críticas duras dirigidas a Jule.

«El problema de la niña está solucionado, necesita ser tratada, al menos en la ruqiah».

«Jul está muy ocupado. Entonces, ¿a quién eliges? Punten».

«La desgracia se abre para arrepentirse, la desgracia se abre para circular».

Como se sabe, Jule se divorció oficialmente de Na Daehoon después de que su nombre fuera arrastrado a acusaciones de un romance con la boxeadora Safrie Ramadhan. No hace mucho, volvió a verse afectado por rumores de un romance con una celebridad llamada Yuka.

Ahora, la aparición del nombre de Jefri Nichol en este último número parece sumarse a la larga lista de chismes que han acompañado el viaje de la vida de Jule después de su divorcio. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial ni de Jule ni de Jefri Nichol que confirmen o desmientan esta noticia.