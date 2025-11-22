Surgen nuevos detalles sobre la muerte de los Cowboys DE Marshawn Kneeland

Siguen surgiendo nuevos detalles sobre lo que llevó a la trágica muerte de vaqueros de dallas ala defensiva Marshawn Kneeland a principios de este mes.

Lo último se produjo cuando funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas revelaron a The Dallas Morning News el viernes 21 de noviembre que Kneeland conducía a más de 145 millas por hora cuando chocó su auto apenas unas horas antes de que el joven de 24 años se suicidara.

De Jamie Landis y Tracy McManus de DMN: “El ala defensiva de los Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, conducía a más de 145 millas por hora en los momentos antes de estrellarse, huir y quitarse la vida en Frisco, según los registros obtenidos el viernes por Las noticias de la mañana de Dallas. El agente Preston Hagaman del Departamento de Seguridad Pública de Texas vio por primera vez el Charger negro del joven de 24 años poco después de las 10:30 pm del 5 de noviembre cerca de Dallas North Tollway y Frankford Road, según un informe del incidente. Cuando el policía comenzó a seguirlo, dijo que observó a Kneeland haciendo varios cambios de carril inseguros al pasar a los vehículos en la autopista de peaje”.

Kneeland estrelló su Dodge Charger contra otro vehículo cerca de Dallas Parkway antes de abandonar su automóvil y huir a pie, y Hagaman encontró una funda de arma vacía en su automóvil.

Varias horas más tarde, el cuerpo de Kneeland fue encontrado en un baño portátil, donde la policía determinó más tarde que había muerto por una herida de bala autoinfligida.

Apenas tres días antes, Kneeland había anotado el primer touchdown de su carrera en una derrota del Monday Night Football ante los Cardenales de Arizonarecuperando un despeje bloqueado en la zona de anotación en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Caos en las horas previas a la muerte de Kneeland

La policía ha hecho todo lo posible para tratar de exponer los hechos de lo que sucedió en las caóticas horas previas y posteriores a una breve persecución en automóvil entre Kneeland y las autoridades la noche del miércoles 5 de noviembre.

En un momento de la búsqueda de Kneeland después del accidente, las autoridades también revelaron que había “dicho adiós” en un mensaje de texto grupal, con esa información. viniendo de la novia de Kneelandque está embarazada de su primer hijo.

La novia de Kneeland reveló a las autoridades que él había indicado esa misma noche que iba a terminar con su propia vida. Poco después, la policía reveló que también estuvieron en contacto con personal de seguridad tanto de los Cowboys como del NFL.

Kneeland en la segunda temporada con los vaqueros

Kneeland estaba en su segunda temporada con los Cowboys, quienes lo seleccionaron en la segunda ronda (N° 54 en general) de la Draft 2024 de la NFL fuera del oeste de Michigan.

Los equipos de la NFL honraron a Kneeland con un momento de silencio antes de sus juegos en la Semana 10, la semana de descanso de los Cowboys.

Dallas volvió a jugar con un 33-16 de visita ante el Asaltantes de Las Vegas en la Semana 11, pero regresan a casa para jugar por primera vez desde la muerte de Kneeland cuando se enfrentan al Águilas de Filadelfia en la Semana 12. Allegiant Stadium, el estadio local de los Raiders, también honró a Kneeland con un momento de silencio antes de su juego.

“Hoy me duele (con) un gran peso en el corazón”, dijo Prescott. CBS Noticias Texas después de la muerte de Kneeland. «Me duele por Marshawn, me duele su familia. Me duele su novia. Me duele cada uno de mis compañeros de equipo. Este es un dolor que no le deseas a nadie. Desearías que ninguno de nosotros tuviera que pasar por esto. Desearías que Marshawn no tuviera que pasar por lo que él pasó».