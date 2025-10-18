Surge nueva información sobre la misteriosa conmoción cerebral de Trevon Diggs

El vaqueros de dallas La temporada no ha sido lo que el equipo esperaba o esperaba después de las primeras seis semanas. Con la esperanza de recuperarse de una temporada de 7-10 en la que se perdieron los playoffs por primera vez en cuatro años, los Cowboys tuvieron un comienzo extraño y decepcionante incluso antes del inicio de la temporada, cuando canjearon su cuatro veces Pro Bowl El corredor Micah Parsons al borde Empacadores de Green Bay en lugar de extender su contrato.

Luego perdieron su primer partido ante los campeones defensores del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, y desde entonces, los Cowboys empataron un juego y sufrieron derrotas ante los Carolina Panthers y Osos de chicago en camino a un comienzo 2-3-1.

Las cosas se volvieron más extrañas y frustrantes para los Cowboys el viernes, cuando el cornerback Trevon Diggs, dos veces Pro Bowl y All-Pro del primer equipo de 2021, sufrió de alguna manera una conmoción cerebral el jueves por la noche en su casa y tuvo que ser descartado para el partido del domingo. rivalidad divisional televisada a nivel nacional enfrentamiento con los comandantes de Washington.

La conmoción cerebral de Diggs es un misterio

Como pesado.com escritor tony adame señaló que «en términos de salud, Diggs parecía estar bien esta temporada: jugó en los 6 juegos para los Cowboys 2-3-1. Eso es notable solo porque la carrera de Diggs en los últimos tres años ha estado definida por las lesiones, ya que se ha perdido 32 juegos de la temporada regular desde 2022 por una variedad de lesiones».

Pero, ¿cómo logró Diggs sufrir una conmoción cerebral tan grave que se vio obligado a perderse un partido crucial en casa?

Entrenador Brian Schottenheimer dijo que él No sabía qué causó el “accidente” que resultó en la conmoción cerebral, pero con tan poca información disponible, incluso llamar “accidente” a lo que sucedió parece implicar algunas suposiciones posiblemente injustificadas.

Surge la primera pista sobre la causa de la conmoción cerebral

Cuando se le preguntó si el hermano menor de 27 años de Patriotas de Nueva Inglaterra El receptor abierto Stefon Diggs había sufrido una caída en su casa que le provocó una lesión en la cabeza, Schottenheimer dijo que «no tenía más información». según KDFW Fox 4 TV News en Dallas.

Pero una pista de lo que pudo haber sucedido, o más precisamente, de lo que ocurrió no suceder, surgió más tarde el viernes, en un informe publicado en las redes sociales por Periodista ganador del premio Emmy y Josina Anderson, experta senior de la NFL desde hace mucho tiempo.

De acuerdo a a la publicación de Anderson el viernes temprano tarde, «Tengo entendido que la conmoción cerebral de Trevon Diggs en casa no fue el resultado de una disputa, según me dijeron».

Si Anderson es precisa, su información parecería descartar cualquier tipo de altercado físico o incidente de violencia doméstica.

Diggs «parece» estar bien, dice el entrenador

Más allá de eso, la causa de la conmoción cerebral de Diggs sigue siendo un misterio. Schottenheimer le dijo a KDFW que el equipo estaba en el﻿ proceso de “recopilación de información” sobre el incidente. El propio Diggs aún no había hecho comentarios hasta el viernes por la noche. Pero el entrenador sí dijo que el esquinero parecía estar “bien”.

«Es parte del negocio. Es desafortunado», dijo Schottenheimer, mientras citado por la prensa asociada. «Esto es la NFL. Si no estás seguro de lo que va a pasar, simplemente espera porque algo va a pasar. Lidia con ello. Lo más importante es la preocupación por Trevon y si está bien. Y parece que lo está».

El director ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, hijo del propietario Jerry Jones, dijo que no tenía “ningún comentario” sobre la situación de Diggs que hará que el esquinero se pierda el juego de la Semana Siete. de acuerdo a Noticias de la mañana de Dallas el reportero Calvin Watkins.