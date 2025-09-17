Surat para honrar a 6000 trabajadores de saneamiento como parte del cumpleaños de PM Modi







El ministro de la Unión y el presidente de Gujarat BJP, CR Paatil El cumpleaños del primer ministro Narendra Modi El 17 de septiembre. Hablando con los periodistas, Paatil destacó el logro de Surat de ser declarada la ciudad más limpia de la India por primera vez y dijo que se honrarán 6000 trabajadores de saneamiento.

Además de esto, Paatil dijo que se llevarán a cabo varios programas de bienestar y servicio en todo el país entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre, que es el aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi. «El 17 de septiembre es el cumpleaños del primer ministro Narendra Modi. En su cumpleaños, se ha organizado un programa esta vez en Surat para honrar a los 6,000 trabajadores de saneamiento de la ciudad. Las familias de todos los trabajadores de saneamiento han sido invitadas por esto …», agregó Paatil.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente