Surabaya Tank 300 y Ora 03 Market, este es el precio oficial

Surabaya, Viva – Great Wall Motor (GWM) Indonesia continúa sus pasos estratégicos actuando en la celebración Giias Surabaya 2025. Esta presencia es un seguimiento de los logros positivos en Giias 2025 en la ciudad de BSD, Tangerang, donde la compañía registró 578 cartas de reserva de vehículos, aumentando más de lo que se duplicó en comparación con el año anterior.

En Surabaya, el GWM introdujo dos excelentes modelos, a saber, el 300 tanque turbo diesel y los autos eléctricos Ora 03. Ambos fueron comercializados oficialmente para los consumidores de Java Oriental a precios especiales según Surabaya en la carretera.

Tank 300 Turbo Diesel Tank se comercializa a un precio de Rp608 millones para variantes 4×2 y RP668 millones para variantes 4×4. Este SUV está equipado con un motor diesel de motor de 2,4 litros con variable de turbocompresor de geometría electrónica (VGT) que es capaz de producir una potencia de 135 kW a 3,600 rpm y un par máximo de 480 nm a 1,500-2,500 rpm.

El rendimiento difícil se integra con una transmisión automática de 9 velocidades desarrollada directamente por el campeón. Aunque usa un motor diesel, la comodidad de la cabina se mantiene a través de amortiguadores de sonido modernos, vidrio insonorizado y materiales absorbentes especiales. La eficiencia del combustible también es un valor agregado, con el consumo de solo unos 8 litros por cada 100 kilómetros en función de las pruebas internas.

Mientras tanto, Ora 03 se ofrece a un precio de RP389 millones. Este automóvil eléctrico parece sorprendente con diseños retro-futuristas redondeados, así como características como los faros delanteros de Cat y las luces traseras de la cortina de luz de agua fluida.

En términos de rendimiento, ORA 03 puede cubrir una distancia de hasta 400 kilómetros en una carga con consumo de electricidad de solo 13.1 kWh por cada 100 kilómetros. Los costos operativos van desde RP22 mil a RP39 mil por 100 kilómetros, por lo que es más eficiente hasta un 58 por ciento que los automóviles con motor de gasolina en la misma clase.

El CEO del GWM indonesio, Bagus Susanto, dijo que la presencia de los dos modelos es una forma de compromiso de la empresa para presentar movilidad de acuerdo con las necesidades de los consumidores en Indonesia.

«Tank 300 Diesel Turbo y Ora 03 es una representación de nuestro espíritu global, todos los escenarios, todos los motores, todos los usuarios, que ahora se están acercando a la gente de Java Oriental. Queremos que los consumidores tengan una opción de vehículos según su estilo de vida y aspiraciones», dijo en una declaración oficial, jueves 28 de agosto de 2025.

Durante el Giias Surabaya 2025, el GWM, junto con el concesionario de Mitra, Satya Mandiri Motors, preparó una variedad de promociones especiales, que van desde citas de precios atractivas, después de los programas de ventas con garantía de vehículos hasta 7 años, así como oportunidades para participar en la suerte con los premios de decenas de millones de rupias para los consumidores que colocaron vehículos durante la exhibición.