Supuestamente no cercano a Giorgio Antonio, Betrand Peto revela hechos impactantes

Jacarta – Problemas de relación Betran Peto con su extensa familia vuelve a ser el centro de atención del público. Esta vez, el joven cantante conocido familiarmente como Onyo habló sobre la opinión de los internautas de que no era cercano a Antonio Antonioun hombre que recientemente se informó que era cercano a Sarwendah.

Esta suposición surgió luego de que las celebraciones navideñas se subieran a las redes sociales y desató diversas especulaciones. ¡Vamos, desplázate más!

Betrand Peto destacó que su relación con Rubén Onsu y Sarwendah continúan funcionando armoniosamente. Negó rotundamente la acusación de favorecer a Ruben Onsu sobre Sarwendah.

Según él, esta suposición surgió por un malentendido de los internautas que consideraban que su presencia en Navidad no coincidía con la de su madre.

«Por cierto, pasé la Navidad con mi padre. Así que primero comí con mi padre, luego por la tarde fui a la casa de mi madre para Navidad», dijo Betrand Peto citando una transmisión de YouTube, el martes 6 de enero de 2026.

Además, Betrand Peto explicó que desconocía por completo la presencia de Giorgio Antonio en la casa de Sarwendah en Navidad.

Descartó las acusaciones de que estaba evitando deliberadamente al hombre.

«Así que los internautas no evitaban deliberadamente al tío Gio. No es así. No sabía que cuando llegó el tío Gio, ya estaba en casa», añadió.

Betrand Peto también admitió abiertamente que su relación con Giorgio no era muy estrecha. Sin embargo, esta condición no se basa en desagrado o rechazo. Evaluó que la falta de interacción se produjo de forma natural porque cada parte estaba ocupada.

«Rara vez hablo con el tío Gio. Cada vez que llego a casa, el tío y la madre están ocupados trabajando. Así que no tengo mucho tiempo para charlar con el tío Gio. Quizás esto es lo que hace que los internautas asuman que no somos cercanos», explicó.

Sin embargo, el cantante de la canción Bila Indeed Kamu destacó su apoyo a Sarwendah, quien abre una nueva página en su vida tras separarse de Ruben Onsu.

Admitió que sólo quería la felicidad de la mujer que lo había criado desde pequeño.

«En esencia, si mi madre y mis hermanos menores están contentos con el tío Gio, yo también lo estoy. En mi opinión, nuestra relación parece complicada porque hay partes que deliberadamente dirigen sus opiniones», continuó.