Supuestamente, la fundación no es fuerte, Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo se derrumbó

Sidoarjo, Viva – La causa del colapso del Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en el distrito de Buduran, Sidoarjo Regency, comenzó a revelarse. La acusación inicial dijo que la base del edificio de Musala no pudo soportar la carga cuando tuvo lugar el casting del piso superior, hasta que finalmente se derrumbó el lunes por la tarde (29/09/2025).

El diputado de las operaciones y la preparación de Basarnas, Edy Prakoso, explicó que el incidente ocurrió cuando el proceso de lanzamiento se llevaba a cabo desde la mañana.

«Se sospecha que la base no era fuerte, por lo que el edificio del cuarto piso se derrumbó a la planta baja», dijo, explicó el informe recibido por Basarnas.

Dijo que el informe recibido por el equipo de Basarnas en Java Oriental declaró que el desastre ocurrió alrededor de las 15:35 WIB, cuando cientos de estudiantes realizaban oraciones en la congregación en el piso inferior de la Mushala.

Evacuación de víctimas de colapso del edificio de internado islámico de Al Khoziny Sidoarjo Foto : Zainal Azhari/Tvone/Surabaya

«La información del informe obtenida por el oficial (cómo) comenzó este incidente», dijo Edy en Yakarta, el lunes por la noche (9/29/2025).

Aun así, Edy se aseguró de que el equipo de SAR tratara de evacuar a las víctimas. «Basarnas intentará óptimamente ayudar a los estudiantes que están atrapados en el colapso de edificios al desplegar el mejor personal SAR capaz asistido por otros oficiales conjuntos», dijo.

La información de un estudiante de siete grado de MTS al Khoziny, Wahid, fortaleció los segundos de los segundos antes del desastre. Según él, el edificio Mushala se había balanceado al rezar en la congregación.

«Al entrar en el rak’ah, el extremo de la mezquita se derrumbó, luego se extendió a otra parte del edificio», dijo Wahid.

Afirmó haber logrado salvarse con varios de sus amigos, pero en el mushala había más de 100 estudiantes que participaron en la oración. Wahid también agregó que el edificio estaba siendo renovado para agregar espacio en el tercer piso. (ENTRE)