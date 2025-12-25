Supuestamente irá a Italia con Ridwan Kamil en 2023, Aura Kasih Ngode pide casarse en enero de 2024

Jacarta – No Aura Kasih El público vuelve a ser discutido acaloradamente luego de que un video subido a su cuenta personal de Instagram en enero de 2024 nuevamente se robara la atención.

Se considera que la carga es una forma de código de la cantante y actriz de Bandung a un hombre al que llama «A», un término comúnmente utilizado para los hombres de sangre sundanesa. ¡Vamos, desplázate más!

En el vídeo, Aura Kasih no muestra su rostro. Solo mostró la actividad de cocinar sopa de champiñones en la cocina.

Sin embargo, no es el contenido culinario el centro de atención, sino lo escrito en el pie de foto, que ahora vuelve a ser viral en las líneas de tiempo de las redes sociales.

En términos claros, la madre de un niño escribió una pregunta que el público consideró una forma de presión para tener certeza en su relación con la figura a la que apuntaba.

«Sopa de champiñones. ¿Puedes cocinar, puedes cuidar a tus hijos y mucho menos cuidar de ti? Entonces, ¿cuándo lo harás?» escribió, citando la carga de Instagram @gosip_danu, el jueves 25 de diciembre de 2025.

En el momento de su publicación, la carga probablemente solo se consideró una broma. Sin embargo, el contexto cambió cuando el público volvió a vincularlo con los rumores sobre la aventura de Aura Kasih con el ex gobernador de Java Occidental. Ridwan Kamil.

Este caso se volvió aún más acalorado después de que circulara una foto que se decía era un retrato de ellos dos de vacaciones juntos en Italia en diciembre de 2023. Esta cuestión luego se arrastró al pie de foto de Aura Kasih como una forma de petición de claridad hacia RK, considerando que a finales de 2023 se sospechaba que estaban juntos en el extranjero y a principios de 2024 apareció la publicación codificada.

Inevitablemente, las columnas de comentarios sobre varias cuentas de chismes están llenas de especulaciones de los internautas. Algunos internautas incluso acusaron a los dos de tener una relación especial que fue encubierta por el público y dio lugar a rumores de un matrimonio no registrado sin el conocimiento de la esposa legal de Ridwan Kamil, Atalia Praratya.

Sin embargo, Aura Kasih ha negado la cuestión del asunto. A través de su abogado, la ex finalista de Miss Indonesia enfatizó que no tenía ninguna relación con Ridwan Kamil.

En medio de incesantes informes, Aura Kasih decidió no dar explicaciones adicionales. Ahora ha cerrado la columna de comentarios en Instagram para evitar ataques de los internautas.