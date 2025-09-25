Supuestamente haciendo fondos, goteando la fantástica gama salarial de Ahmad Assegaf

Yakarta, Viva – Proceso de divorcio de influencia de belleza Tasya farasya con su marido Ahmad assegafcada vez más incautado de atención pública. El juicio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 24 de septiembre de 2025 no solo se centró en los problemas de los hogares, sino que también arrastró otros problemas más complicados: acusaciones de malversación de fondos de la compañía con un valor de miles de millones de rupias.

Según el abogado de Tasya, Sangun Ragahdo, la razón principal de esta demanda fue el colapso de la confianza debido a la supuesta traición financiera. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Lo que es el enfoque es que la supuesta malversación de fondos de la compañía para los nominales es bastante grande, bastante fantástico», dijo Ragahdo.

Este problema hace que el público sea aún más curioso sobre la figura de Ahmad Assegaf. Durante este tiempo, se sabe que Ahmad tiene una clase profesional con clase. Se desempeñó como Vice Director en PT Hashimawira Brothers, una compañía involucrada en el sector de la construcción y los desarrolladores de propiedades.

Salario fantástico potencial

Según los datos recopilados de varias fuentes, la posición de la clase de Vice Director o Vicepresidente en Indonesia tiene un rango salarial lo suficientemente alto. En general, los salarios mensuales pueden alcanzar Rp30 millones a Rp100 millones, aún más.

Para comparar, se dice que un vicepresidente de banca de bumn como Bri o Mandiri recibe RP. 80 millones a RP. 120 millones por mes. Mientras tanto, en grandes compañías de energía como Pertamina, su posición puede generar RP100 millones a RP145 millones por mes, sin incluir bonos anuales.

En el sector de la construcción, el salario del director presidente puede incluso penetrar en RP250 millones a RP400 millones por mes. Por lo tanto, es probable que la posición de Ahmad como Vice Director la coloque en el rango de ingresos de tres dígitos cada mes.

No solo una fuente de ingresos

Los ingresos de Ahmad no solo provienen de posiciones corporativas. También se sabe que tiene una posición importante en las empresas relacionadas con Tasya Farasya. Además, penetró en el mundo de los negocios a través de una serie de negocios personales.

Varias líneas comerciales que se sabe que son administradas por Ahmad incluyen:

La cooperativa de Khasanah de Indonesia, Sejahtera – se desempeñó como gerente operativo.

Restaurante Golden Black Gourmet: el negocio culinario dirigido a la clase premium.

Comida callejera japonesa: culinaria matizada japonesa que era popular.

Delshisha: la marca Shisha en la que trabajó como diversificación de negocios.

Con una variedad de posiciones y negocios, Ahmad claramente no es una cifra con un pequeño ingreso. Este hecho hizo que la supuesta malversación de fondos de fondos cada vez sea en el centro de atención, porque el público consideró que debería tener estabilidad financiera sin la necesidad de ser arrastrado a un problema similar.

Aun así, hasta ahora el proceso legal aún está en curso, y no ha habido una decisión oficial del tribunal relacionada con el divorcio y los problemas financieros que ayudaron al nombre de DRAGHMad. El público todavía está esperando más desarrollos del caso, que es uno de los divorcios de celebridades más destacados este año.