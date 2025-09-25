Supuestamente desencadenado por el aroma hervido de repollo

Yakarta, Viva – La Oficina de Educación Regional de East Yakarta I (East Yakarta) confirmó el incidente de seis alumno SDN 07 PulgebangCakung, que experimentó vómitos después de comer programas de alimentos nutritivos gratis (Mbg) El miércoles 24 de septiembre, no porque envenenamiento.

«Si el envenenamiento generalmente se ve afectado por al menos la mitad del número de niños que comen. Este no es un caso de envenenamiento como es nuevamente viral», dijo el jueves el Jefe del Sub -Departamento de Educación Regional de East Jakarta cuando se contactó en Yakarta el jueves.

Fahmi dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 13:00 WIB durante la hora del almuerzo para el segundo SIF. En ese momento, alrededor de 150 estudiantes comen juntos, pero solo seis estudiantes en la escuela primaria de grado 2 experimentaron vómitos.



Menú nutricional gratuito Foto : Viva.co.id/rinna Purnama (Depok)

El menú MBG servido es exactamente el mismo que se entrega a los estudiantes de SIF Morning. En la sesión de la mañana, ninguno de los estudiantes experimentó quejas.

El menú MBG en SDN 07 Pulogebang se envió en dos veces diferentes, la sesión de la mañana se envió a las 07.30 WIB y se comió a las 09.00 WIB. Mientras que la sesión de la tarde se envió a las 12.00 WIB, y se comió a 13.00 WIB.

«A pesar de que comen con el mismo tipo de alimento, todos son iguales. Entonces, hay cinco grupos de estudio, aproximadamente 150 personas. Los seis estudiantes afectados, los síntomas son náuseas y vómitos leves», dijo Fahmi.

Estimaciones provisionales, los síntomas que surgen se desencadenan por el aroma hervido de repollo que se han almacenado unas pocas horas desde que la comida llega por la mañana.

El Centro de Salud de Pulogebang que recibió un informe directo llegó a la escuela para proporcionar primeros auxilios.

Después de recibir drogas y exámenes iniciales, todos los estudiantes que vomitaron inmediatamente se recuperaron. No hay nada a lo que se remita al hospital.

«Se recuperaron rápidamente después de ser tratados. Nadie fue llevado a los Puskesmas. Porque el médico había venido allí. Nada era fatal. Así que estaba seguro de un examen más detallado, pero después de manejar los Puskesmas pudo regresar a casa», explicó Fahmi.

Fahmi enfatizó que el programa MBG se ha ejecutado de manera segura en East Yakarta, y este tipo de caso es la primera vez.

Fahmi espera que la comunidad no concluya de inmediato que el programa sea peligroso.

«Este programa es bueno y útil. Incluso si hay casos como este, es incidental. Continuamos apoyando el programa MBG en ejecución», dijo Fahmi.

Anteriormente, el jefe de la Unidad de Servicios de Rehilo Nutricional Pulogebang Ahmad Irfansyah (SPPG) aseguró que la escuela junto con las partes relacionadas continuaría monitoreando el menú MBG y proporcionar un tratamiento rápido si hubiera estudiantes que no coincidían con ciertos alimentos.

«Si hay quejas, inmediatamente seguimos el seguimiento. Queremos que los padres estén tranquilos porque este programa MBG es seguro para los niños», dijo Ahmad cuando se confirma en Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Este incidente circuló en las redes sociales que decían que había habido una intoxicación del Programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG) en SDN 07 Pulogebang, Cakung, East Yakarta, el miércoles por la tarde.

En la carga en el foro de Facebook «Pulogebang y los residentes circundantes», una foto de varios estudiantes con uniformes rojos y blancos con padres que pululan en una ambulancia blanca.

«Otro sdn 07 Pulogebang envenenando MBG», escribió un comunicado en el foro de Facebook de Pulogebang y Resident Resident. (Hormiga)