Supuestamente convertido, el hijo de Ridwan Kamil mostró la mezquita

VIVA – Camilia Laetitia Azzahra, que se llama familiarmente Zarahija del ex gobernador de West Java Ridwan Kamil y Atalia Praratya, más tarde se convirtió en el centro de atención pública.

El tema de los supuestos cambios en las creencias realizadas por Zara sobresalió y provocó varias especulaciones en la comunidad. Sin embargo, con confianza, Zara descartó las noticias a través de cargas en las redes sociales que mostraron su compromiso con el Islam.

En un paso que apareció en respuesta a los rumores que circulaban, Zara compartió un momento en que estaba en la mezquita central de Seúl, Itaewon, Corea del Sur, el viernes 22 de agosto de 2025.

En la carga, fue visto en un área especial de mujeres en la mezquita, con un claro trasfondo de Lafaz Muhammad. Zara luego demostró que estaba en la sala de oración, un gesto que parecía confirmar que continuó abrazando el Islam.

Curiosamente, la carga no estaba acompañada de ninguna información, como si la imagen hablara solo para responder la especulación.

La cuestión de los supuestos cambios en la creencia de Zara comenzó con la carga de Atalia Proatya mientras celebraba el cumpleaños número 21 de su hija. En la carga publicada el martes 19 de agosto de 2025, Atalia escribió un mensaje amoroso a Zara que atrajo la atención pública.

«Usted es la razón por la cual Mamah es tan fuerte como hoy, feliz cumpleaños número 21 Zara Sayang. Manténgase alegre como su nombre, crece maravillosamente, sé duro en cada tormenta», escribió Atalia Praratya, como lo cita su carga.

Sin embargo, la oración de cierre fue lo que invitó a muchas especulaciones entre los internautas, lo que provocó interpretaciones de que había diferencias en la creencia entre Zara y su familia.

«Sé el mejor según tus versos y tu Señor. Te amo sin cesar»,

Esta especulación de repente provocó una cálida discusión en varias plataformas de redes sociales. Algunos ciudadanos consideran la oración como una señal de que Zara podría haber elegido un camino espiritual diferente.

Sin embargo, la carga de Zara en la mezquita parece ser una firme refutación para esta suposición. Al elegir no dar comentarios directos, Zara dejó hablar sus acciones, demostrando que todavía estaba realizando adoración según las enseñanzas islámicas.

Este incidente no fue la primera vez que la familia de Ridwan Kamil estaba en el centro de atención pública. Como figura pública, en cada paso a menudo reciben gran atención, incluso en términos de vida personal. Sin embargo, Zara parece optar por responder a este problema de una manera elegante y no contratativa, utilizando las redes sociales para transmitir mensajes sin la necesidad de muchas palabras.