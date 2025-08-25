Supriya Sule alega una estafa de Rs 4.800 millones de rupias en Ladki Bahin Yojana de Maharashtra







La líder de NCP (SP), Supriya Sule, el lunes alegó una estafa de Rs 4.800 millones de rupias en el Maharashtra Gobierno Ladki Bahin Yojana. El líder de la oposición, Sule, mientras criticaba al actual gobierno de Maharashtra, también exigió un libro blanco y una investigación sobre el esquema de asistencia financiera para las mujeres.

Mientras hablaba con los medios de comunicación en Pune, Supriya Sule dijo: «La mayoría de los beneficiarios han sido omitidos del esquema, bajo el cual las mujeres en el grupo de edad de 21-65, cuyo ingreso familiar anual no es más de Rs 2.5 lakh, reciben una suma mensual de Rs 1,500», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Ella afirmó además: «Alrededor de 25 a 26 lakh de nombres se han eliminado del Ladki bahin yoojanade los cuales casi dos lakh son de Pune. Quiero preguntarle al gobierno, ¿sobre qué base se aceptaron inicialmente los formularios, y ahora, sobre qué parámetros se han omitido los nombres? «

Supriya Sule señaló además que incluso los solicitantes masculinos estaban inscritos en el esquema, lo que se entiende exclusivamente para las mujeres.

El diputado de Baramati también enfatizó: «¿El gobierno no pudo diferenciar entre los solicitantes masculinos y femeninos? ¿Qué tipo de software se utilizó y quién desplegó este mecanismo? Este asunto todo debería ser probado a fondo», como se cita por la agencia de noticias PTI.

Mientras alega una estafa de Rs 4.800 millones de rupias en el esquema, Comerse dijo que instaría al Ministro Principal a publicar un informe CAG (Contralor y Auditor General de la India) y un Libro Blanco, e iniciar una investigación sobre el asunto.

Afirmando que el Ministro Principal tomará las medidas apropiadas, Sule dijo: «Si el gobierno estatal no hace esto, nos dejará sin opción que abordar Delhi. Desafortunadamente, esto parece necesario. Sin embargo, estoy seguro de que el Ministro Principal tomará medidas», según lo citado por la Agencia de Noticias PTI.

Más temprano el domingo, ministro de Maharashtra Chhagan Bhujbal dijo que «los beneficiarios no elegibles del esquema de Ladki Bahin deberían retirar voluntariamente sus nombres, y las medidas deben tomarse contra los hombres que se habían inscrito para ello».

Respondiendo a Bhujbal, Sule afirmó que «Bhujbal Saheb dijo que es necesario tomar medidas contra todos aquellos que recibieron beneficios.

Reaccionando a la delimitación de las salas antes de las encuestas cívicas en el estado, alegó que las salas se han dividido según la conveniencia de unos pocos, sin tener en cuenta los votantes.

(Con entradas de PTI)





