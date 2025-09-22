Supervisión humana Vital en la contratación impulsada por la IA: Informe







Un gran número de profesionales creen que la validación humana es esencial para tomar decisiones de contratación finales a pesar de los principales roles desempeñados por inteligencia artificial (AI), dijo un informe.

Al tomar decisiones de contratación finales de la IA, el escepticismo dominado con el 72 por ciento de los encuestados que dicen que la validación humana es esencial, mientras que solo el 15 por ciento está abierto a decisiones totalmente impulsadas por la IA si los sistemas están bien calibrados, dijo el proveedor de soluciones de recursos humanos HRTech HRTech en un informe.

Más del 10 por ciento dijo que la IA podría permitirse en una contratación junior o fresca de alto volumen. Alrededor del 27 por ciento de los encuestados no le gustaban los procesos de IA por carecer del toque humano. El informe Genius HRTech se basa en aportes de 1887 profesionales en todas las industrias.

Mirando hacia el futuro, el 39 por ciento espera que la IA domine la mayoría de los procesos de reclutamiento en los próximos cinco años, mientras que el 33 por ciento lo ve como un sistema de apoyo fuerte en lugar de un reemplazo, dijo.

