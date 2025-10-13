Supervisando la aceleración del crecimiento económico regional, el Ministerio del Interior presenta el programa SIGROW

Bandung, VIVA – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) presentó el programa del Sistema de Información sobre el Crecimiento Regional (sagn) como instrumento para monitorear, supervisar y acelerar el crecimiento económico en la región.

Lea también: Ministro del Interior: Es necesario un gran diseño para proteger a los trabajadores migrantes indonesios



El jefe de la Oficina de Planificación del Ministerio del Interior, Ahmad Husin Tambunan, como iniciador de SIGROW, explicó que este programa es una herramienta en los esfuerzos por acelerar el crecimiento económico regional. Este programa nació de un proyecto de cambio en la Formación de Liderazgo Nacional (PKN) Nivel II Clase XV en el Instituto de Administración del Estado (LAN).

Husin explicó que SIGROW consta de dos elementos importantes. Primero, Static Data, que contiene nueve pasos concretos para que los gobiernos regionales (Pemda) aceleren el crecimiento económico. En segundo lugar, Datos estáticos, que incluyen políticas económicas regionales y potencial para respaldar el objetivo de crecimiento económico nacional del ocho por ciento.

Lea también: Ministro del Interior: Los gobiernos regionales desempeñan un papel importante en el apoyo a la productividad nacional





Ministro del Interior (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

«El Ministerio del Interior, junto con la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo y la Agencia Central de Estadísticas, han formulado 9 pasos concretos para acelerar el crecimiento económico», dijo Husin al explicar el programa SIGROW en el InterContinental Hotel Bandung, Java Occidental, el miércoles (10/8/2025).

Lea también: Inauguración SPEKIX 2025, Tri Tito Karnavian: Espacio para celebrar el coraje y la creatividad de niños especiales



Husin detalló los nueve pasos de aceleración, incluida la aceleración de la realización del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD), la aceleración de la realización de la Inversión Extranjera Directa (PMA) y la Inversión Nacional (PMDN), la aceleración de la realización de proyectos de infraestructura gubernamentales, el control de los precios de los productos básicos y la prevención de exportaciones e importaciones ilegales.

Aparte de eso, las medidas de aceleración también incluyen ampliar las oportunidades de empleo, aumentar la productividad de acuerdo con el potencial local, aumentar la producción de la industria manufacturera de acuerdo con el potencial local y facilitar la concesión de licencias comerciales.

Según Husin, SIGROW es una continuación del inicio que se llevó a cabo el 7 de julio de 2025. En esta actividad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional (PPN)/Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo (Bappenas) y la Agencia Central de Estadísticas (BPS) colaboraron para preparar mecanismos para monitorear, monitorear y acelerar el crecimiento económico nacional y regional para apoyar el logro del objetivo de crecimiento del ocho por ciento.

Añadió que, con la existencia de instrumentos integrados, direcciones claras y un sistema de presentación de informes simple para los gobiernos regionales, se espera que este programa pueda aumentar la conciencia de los gobiernos regionales y las partes interesadas relacionadas para que sean más serios en la supervisión de los objetivos de crecimiento económico.

El programa SIGROW ha recibido el apoyo de varios partidos. A la actividad de lanzamiento y socialización en Bandung asistieron representantes del Gobierno Regional, ministerios/instituciones, así como el Jefe de Representantes del BPS de varias regiones de Indonesia.