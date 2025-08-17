Superman, la reina de Priscilla de la estrella del desierto tenía 87 años

Nacido en inglés Sello de Terencequien ardió brillantemente cuando era un joven actor en la década de 1960, con elogios a él por papeles en «Billy Budd», «The Collector» y «lejos de la multitud enloquecida», interpretó memorablemente al villano general Zod en las películas de Superman y fue lo más destacado de «The Limey» de Steven Soderbergh, murió el domingo, su familia confirmó su familia, confirmó su familia, confirmó su familia a Reuters. Tenía 87 años.

«Deja atrás un trabajo extraordinario de trabajo, tanto como actor como escritor que continuará tocando e inspirando a las personas en los próximos años», dijo la declaración de su familia.

Stamp, que rara vez sonrió en la pantalla, trajo una mirada feroz y de ojos azules y una intensa integridad a sus roles.

Fue nominado a un Oscar al Mejor Actor de Reparto para el «Billy Budd» de 1962.

Más recientemente, había aparecido en la película de Tim Burton en 2014 «Big Eyes», en la que Stamp interpretó a un crítico de arte influyente que desprecia el trabajo de Margaret Keane, que es popular entre las masas. En 2013 interpretó a otro Estete, un ladrón de arte que se ha convertido en un informador, en «El arte del ladrón».

También recientemente, el actor, en un giro de su papel anterior como villano en las películas de «Superman», había recurrido (solo con voz) en la serie de televisión «Smallville» como Jor-El, el verdadero padre de Superman del planeta Krypton.

Pero todo comenzó para Stamp con el chapoteo que hizo en 1962 en su primera película, la adaptación de Peter Ustinov de la novela de Herman Melville «Billy Budd». El New York Times dijo sobre la actuación del joven actor: «Terence Stamp, un nuevo actor inglés con un marco vial, juvenil y la cara de un ángel de Botticelli, es perfecto como Billy Budd, el inocente y confiable en el marinero que no puede comprender la maldad. Billy Budd, en carácter y en el rendimiento, es casi demasiado bueno para ser verdadero».

Si bien Stamp comenzó su carrera con este personaje inocente, interpretaba principalmente a los villanos en el transcurso de su carrera.

Para su actuación en la película de 1965 de William Wyler «The Collector», en la que interpretó a un joven extraño y reprimido que secuestra a una mujer hermosa, interpretada por Samantha Eggar, con quien se obsesiona, Stamp ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes.

Interpretó el compañero de la heroína del título, interpretado por Monica Vitti, en 1966, la parodia de espías «Modesty Blaise» e impresionó a algunos críticos en su papel como el odioso oficial de caballería Frank Troy en «lejos de la multitud enloquecida» en 1967 (Roger Ebert dijo que era «adecuadamente vil»). El mismo año también protagonizó la acusación del director Ken Loach de la sociedad británica «pobre vaca», que fue más significativa para su política que por su calidad.

Después de protagonizar el sello ejecutable Western «Blue», protagonizado por el segmento dirigido por Fellini de la película de antología de 1968 «Spirits of the Dead», como «una estrella de cine fuera de control atrapada en el purgatorio surrealista de su propia fama», en palabras del crítico Nathan Rabin. El siguiente fue el papel protagonista en la inefable y controvertida obra maestra de Pasolini «Teorema», en la que Stamp interpretó a un visitante que seduce a cada miembro de un hogar italiano a su vez.

Durante su inusual racha de imágenes exitosas en la década de 1960, el sello profundamente guapo estuvo románticamente involucrado con personas como Julie Christie, Brigitte Bardot y especialmente la supermodelo Jean Shrimpton.

A continuación, Stamp, a continuación, estampó en «La mente del Sr. Soames», en la que interpretó a un hombre con la conciencia después de estar en coma desde su nacimiento. Le ofreció la oportunidad de actuar muy primordial como un niño adulto desafiante.

La década de 1970 vio un trabajo de sellos poco, y principalmente en películas europeas poco vistas, como «Hu-Man», frente a Jeanne Moreau y «The Divine Nymph» con Laura Antonelli. Pasó gran parte de la década viviendo en un ashram en la India.

Apareció brevemente al comienzo de «Superman» de 1977, en una breve pero muy memorable escena en la que el general Zod y sus conspiradores son desterrados de Krypton, y Zod de Stamp fue devuelto como el villano principal en la secuela de 198O. En «Superman II», Zod, junto con sus dos cómplices, introdujo un elemento de amenaza real que faltaba en la película original (en la que Lex Luthor de Gene Hackman era un supervillano más genial), y la forma en que los tres estaban vestidos, todo en negro, introdujo un olor a sexo y S&M en una película muy vanilla.

Sin embargo, Stamp aún conservaba su gusto por los ingeniosamente oscuros, como con la película pequeña pero visionaria del director de teatro Peter Brooks «Reuniones con hombres notables».

Sin embargo, su trabajo en las películas de «Superman» lo había llamado la atención de Hollywood, y en la década de 1980 a menudo trabajaba en proyectos más de alto perfil.

En la película de 1984 de Stephen Fears, «The Hit», Stamp convirtió una actuación intrigante como paloma de heces de mafia que ha sido secuestrada para que pueda ser asesinado ante el jefe contra el que chilló, pero en lugar de actuar aterrorizado, acepta serenamente su destino mientras manipulan sutilmente sus dos secuestros, interpretados por John Hurt y Tim Roth.

El actor fue incluso el quinto anunciado en 1986 «Legal Eagles», la comedia romántica horrible pero ciertamente de alto presupuesto protagonizada por Robert Redford.

La actuación de Stamp en la «Wall Street» de Oliver Stone en 1987 se perdió en medio de todo el poder estelar en la película, pero su papel fundamental era un complejo telón de fondo moral: interpretó al gran jugador financiero moralmente indignado por las travesuras de Gordon Gecko, a la que no se inclinaría, y tal vez era sugerencia de que uno podría ser un poder en Wall Street sin abandonar la compass moral de uno.

Apareció en Brat Pack Western «Young Guns», y interpretó al villano en la ciencia ficción «Alien Nation», protagonizada por James Caan y Mandy Patinkin.

La película australiana de 1994 «The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert» causó una gran sensación por su historia de dos drag queens y un transexual en un viaje por carretera a través del interior, y aquellos que todavía siguieron la carrera de Stamp en ese momento se sorprendieron al encontrarlo en la película como dijo el transexual. Roger Ebert dijo: «Al comienzo de la película, estamos distraídos por la inesperada visión de Terence Stamp in Drag, pero Sample puede traer una humanidad convincente al personaje».

El actor dio una actuación interesante e invertida como terapeuta sexual con métodos inusuales en la «felicidad» de 1997.

Stamp quizás nunca logró un perfil más alto que en 1999, cuando apareció en tres películas muy diferentes, todas exitosas a su manera.

En «The Limey» de Soderbergh, interpretó a un británico recientemente liberado de la prisión que viaja a Los Ángeles para descubrir la verdad sobre la muerte de esta hija. Variedad Dijo: «El elemento más interesante de Pic es el posicionamiento de dos íconos del cine de la década de 1960, el sello de Terence British y el muy estadounidense Peter Fonda, como enemigos de larga data. Una escena clave alude a las películas de estampado de finales de los años 60: ‘The Collector’ de Wyler y ‘Teorema’ de Pasolini. De hecho, las dos actuaciones principales reflejan los roles clave que Stamp y Fonda han jugado en los últimos 30 años «.

Soderbergh usó imágenes extensas de la película de 1967 de Ken Loach «Poor Cow», para representar el pasado del personaje de Stamp.

También en 1999, el actor interpretó al canciller Valorum, líder de la República Galáctica, en «Star Wars: Episodio I-The Phantom Menace», y en la comedia de Steve Martin-Eddie Murphy «Bowfinger», Stamp Gamely interpretó al Gurú de un grupo de culto de Hollywood claramente modelado en Scientology Llamada Mind Head.

Stamp apareció en una amplia variedad de películas en la década de 2000. Muchos eran de alto perfil pero no de la más alta calidad.

Apareció en la ciencia ficción «Red Planet», «Full Frontal» de Soderbergh, la comedia verdaderamente terrible «My Boss’s Daughter», Disney «The Haunted Mansion», Angelina Jolie Starrer «Wanted», Tom Cruise Starrer «Valkyrie» y «The Attetment Bureau». Jugó a Brigham Young en «Septiembre Dawn» de 2007, y Siegfried, jefe de Kaos, en la adaptación de funciones de «Get Smart».

Stamp y Vanessa Redgrave tuvieron un éxito popular en 2013 con la película británica sentimental «Incinished Song», en la que tocó un cascarrabias de silla de ruedas casada con una mujer que muere de cáncer pero aún cantaba en el coro de la iglesia.

Terence Henry Stamp nació en Stepney en Londres. Se formó en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, luego actuó con una variedad de teatros de repertorio provinciales. Su esfuerzo más notable durante este tiempo fue una gira nacional por la obra de Willis Hall The Long the Short y The Tall ”junto con Michael Caine.

Protagonizó la obra «¡Alfie!» En Broadway en 1964. Cuando llegó el momento de la versión cinematográfica, el sello ocupado recomendó a su compañero de cuarto, Caine, quien se convirtió en una estrella como resultado.

Su autobiografía «Estamp Álbum» se publicó en 1988.

Stamp se casó con Elizabeth O’Rourke desde 2002-08.