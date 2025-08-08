‘Superman’, ‘Fantastic Four’ y el regreso del campamento de cómics

El verano 2025 siempre iba a ser una temporada crítica para el cine de superhéroes. Tanto los fanáticos como los críticos sabían que el destino de Warner Brothers ‘ DC Studios dependía del éxito de James Gunn «Superhombre«Y que»Los cuatro fantásticos: primeros pasos«Lanzaría la fase seis del Maravilla Un universo cinematográfico después de la franquicia vio que la taquilla de Wilting regresa a través de las fases cuatro y cinco. Afortunadamente, ambas películas obtuvieron el aprecio de los fanáticos y actuaron respetablemente en la taquilla.

Las películas podrían tener sus éxitos a los guiones sólidos, personajes icónicos y marketing ubicuo. Sin embargo, también comparten una cualidad distinta que ha evadido las adaptaciones de cómics en las últimas dos décadas. Tanto «Superman» como «Fantastic Four: First Steps» se sienten como … cómics.

Los cómics son, por supuesto, un medio amplio que puede variar desde la acción llena hasta la vanguardia. También ofrecen colores brillantes, diálogos quippish y superhéroes de dibujos animados que muestran poderes que casi pueden bordear lo absurdo. Esto es lo que los cómics llegaron a estar en sus épocas doradas y plateadas en las décadas de 1940 y 1960, respectivamente, cuando héroes como Superman y Fantastic Four estaban haciendo sus primeras apariciones en la página.

A pesar de este legado, la mayoría de las películas de superhéroes en las últimas dos décadas han mantenido una distancia segura de tales asociaciones de cómics. Ciertos elementos de iconografía se trasladaron, pero el tono ha sido en su mayoría grave, dedicando una línea delicada para apaciguar a los fanáticos y al mismo tiempo atraer al público general de todas las edades y orígenes. Por esta razón, películas como «X-Men», «Iron Man» y «Man of Steel» se sienten como personajes de cómics cayeron en un mundo real, en lugar de existir en la configuración de dibujos animados de sus materiales fuente.

Las adaptaciones cinematográficas anteriores de los cómics de superhéroes eran menos tímidos sobre las raíces campy de sus personajes. La serie «Batman» de la década de 1960 fue notoriamente kitsch, sin embargo, se convirtió en un fenómeno cultural. Las películas de «Superman» de Christopher Reeve o «Batman» y «Batman Returns» de Tim Burton fueron un poco menos sardónicos, pero aún conservaron elementos de dibujos animados. Sin embargo, hacia el final del milenio, el campamento se había desgastado con «Batman Forever» y «Batman & Robin» de Joel Schumacher, que fueron criticados por sus tomas infantiles del cruzado con capa. Cuando «Batman & Robin» fracasó en 1997, asustó brevemente a Hollywood de hacer películas con héroes disfrazados.

Para revivir el género, las películas de superhéroes tenían que aprender a tomarse más en serio. En consecuencia, «Blade», «X-Men» y «Spider-Man» cambiaron la melodía. Si bien estas franquicias tienen algunos momentos cursis según los estándares actuales, marcaron una desviación más realista del estilo de superhéroes de los 90. Esta tendencia llegó a un cenit en 2008 con «The Dark Knight» de Christopher Nolan, una película de superhéroes enfáticamente fundada que obtuvo elogios críticos poco comunes del género.

Aunque algunas películas como «Man of Steel», «Batman v Superman: Dawn of Justice» y «Thor: The Dark World» podrían haber sido criticadas por ser demasiado melancólico, un equilibrio populista de diálogo humorístico mezclado con acciones de alto riesgo demostró que la fórmula probada y verdadera del género funcionó. Por otro lado, algunas películas de superhéroes, como «Ant-Man», «¡Shazam!» y «Guardianes de la Galaxia», podría haber ofrecido más comedia que otros, pero todos todavía se sentían del mundo real y hicieron los multiplexes en lugar de sacar de los paneles.

Sin embargo, en la década de 2020, el género de superhéroes ha perdido parte de su popularidad. Si bien el tono y la fórmula no han cambiado demasiado drásticamente, las películas no ganan tanto dinero ni inspiran el mismo fanatismo. Este año, sin embargo, «Superman» y «Fantastic Four: First Steps» representaron un descanso con la tradición.

«Superman» ofreció algo diferente: este Superman tenía un perro. Una de las primeras escenas muestra al hombre de acero rodando y discutiendo con su canino kryptoniano. Se podría pensar que esta adición fue un invento loco de la mente de James Gunn. Sin embargo, los lectores de cómics saben que Krypto the Superdog ha existido durante más de medio siglo y debutó en una edición de Action Comics de 1955.

La película se siente aún más como un cómic de la era dorada a medida que se desarrolla. El público ve a Superman salvar a las ardillas de los árboles y usar algunos de sus poderes de campier como la respiración súper potente. No es el único héroe que muestra habilidades más absurdas en la película: Green Lantern intenta arrestar a un kaiju al atar sus manos en guantes verdes gigantes. Además, todos los personajes usan disfraces de precisión cómica: troncos rojos y todo.

«Fantastic Four: First Steps» adoptó un enfoque similar, dando a los personajes trajes familiares y escenas de préstamo directamente de la página. Como un homenaje directo a las raíces de los años sesenta de los cómics, la película tiene lugar en una versión alternativa de esa década, una ciudad retro-futura de Nueva York con autos voladores y robots. Parece algo de «los Jetsons». Un montaje al principio de la película también muestra a la familia de superhéroes titulares que salvan a la ciudad y al mundo de varias amenazas, incluidos algunos de sus villanos de cómics más antiguos como Giganto y The Mole Man.

La decoradora de «Fantastic Four», Jille Azis, dice: «Los cómics originales de Marvel fueron una influencia masiva al tiempo que investigaba las ideas y estilos de diseño. Continuamente referimos el trabajo de Jack Kirby y Stan Lee, los creadores originales de Marvel Comics. El director, Matt Shakman y el diseñador de producción, Kasra Farahani querían un enlace directo de las páginas originales de los cómics de los cómics a los cómics de los jubilados, el estilo retro-ficta».

Ella agrega que el equipo incluso recreó «la oficina original de Kirby y Lee en una escena en Time Square» usando «una réplica exacta de la máquina de escribir, el tablero de dibujo e incluso las mismas tintas y bolígrafos utilizados por la pareja!» Este no es solo un huevo de Pascua inteligente, sino otra referencia de cómics, ya que Lee y Kirby frecuentemente se insertan a sí mismos y a su bullpen Marvel en el mundo de sus personajes.

Sin embargo, por encima de la estética y las devoluciones de llamada, las dos películas se sienten como cómics en gran medida debido a su tono. Superman de David Corenswet salva al mundo con optimismo y una sonrisa, nunca cediendo a la desesperación de sus amenazas. Es un marcado contraste con el Superman de Henry Cavill, quien gastó el «hombre de acero» en el encanto con la melancolía, y termina matando a su enemigo en una desviación drástica del personaje del cómic. Mientras tanto, en «Fantastic Four», los héroes son una familia amorosa. No se elevan por encima de la tensión interna como los Vengadores o el Escuadrón Suicide o incluso las encarnaciones anteriores de sí mismas en las películas de 2005 o 2015 «Fantastic Four». Son un equipo de principio a fin. A pesar de algunas disputas ligeras, su amor por el otro es palpable en cada escena.

¿Qué provocó este giro hacia la campanina precisa de los cómics en 2025, y por qué los fanáticos lo aprecian ahora en lugar de los años 90? Quizás haya una correlación entre el público moderno y el humor creciente, que el campamento de cómics ciertamente se puede leer como. Alternativamente, el público puede estar agotado por películas de superhéroes ultra serias y quiere algo con más ligereza, especialmente dada toda la agitación en el mundo en este momento.

Entonces, podría haber el deseo natural de algo diferente. Parte de la disminución del género de superhéroes en los últimos años podría atribuirse a la sobre-saturación de la misma fórmula antigua. Irónicamente, al tomar prestado más de «Superman» y «Fantastic Four», cómics que se publicaron hace más de 50 años, estas películas están trayendo algo nuevo al público.

Queda por ver si veremos más de este campamento de cómics en la pantalla. DC Studios lanzará «Supergirl» y luego «Clayface», que Gunn ha dicho que será una película de terror. Marvel, mientras tanto, tiene «Spider-Man: Brand New Day» que se lanzará el próximo verano antes de las películas consecutivas de «Avengers». Si bien se confirma que los Cuatro Fantásticos regresarán al menos en la primera película nueva de «Avengers», se unen a un enorme elenco de personajes de Marvel bajo la dirección de Joe y Anthony Russo, franquicia incondicional.

Por ahora, los fanáticos del cómic pueden regocijarse finalmente en ver a sus queridos personajes y poner a la vida atacadas con sinceridad, y los espectadores que buscan películas de superhéroes que se atreven a pensar de manera diferente pueden disfrutar este verano de héroes coloridos, edificantes y refrescantes y campamentos. Después de todo, salvar al mundo no tiene que ser un negocio tan serio.