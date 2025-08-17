‘Superman’, ‘F1’ cada uno cerca de $ 600 millones

Una divertida batalla de taquilla se está gestando entre «Superhombre» y «F1«: ¿Qué tienda de campaña de gran presupuesto será el primero en cruzar $ 600 millones en ventas de boletos globales?

No importa el orden, estos hitos son impresionantes para dos películas que no ingresaron a los cines como éxitos garantizados. «Superman», que ha sido un empate más grande a nivel nacional, actualmente se encuentra en $ 595 millones después de seis semanas de lanzamiento, incluidos $ 340 en América del Norte. Mientras tanto, «F1», que ha mostrado una resistencia especialmente impresionante en los mercados extranjeros, ha generado $ 590 millones después de ocho semanas, incluidos $ 407 millones a nivel internacional.

Durante el fin de semana, «Superman» agregó $ 3.1 millones en el extranjero y $ 8.4 millones a nivel mundial. En este punto, es poco probable que «Superman» supere el recorrido de la última salida en solitario del personaje, «Man of Steel» de 2013, que voló a $ 670 millones (no ajustado por la inflación). Sin embargo, la recepción de la película representa un paso positivo hacia adelante para DC Studios, que ha tenido mucho dificultades en los últimos años para lograr la consistencia comercial con sus diversas adaptaciones de cómics. Siguiente para el estudio es «Supergirl» y «Clayface» de 2026. James Gunn, quien dirigió «Superman», además de dirigir DC junto a Peter Safran, también anunció recientemente que abordará una nueva entrega en la «Super-Familia», aunque no está claro cómo exactamente se relacionará con la aventura dirigida por David Corenswet que actualmente está jugando en los teatros.

También este fin de semana, «F1» recaudó $ 9.3 millones a nivel internacional y $ 12 millones en todo el mundo. «F1» se consideró una apuesta porque Apple gastó por encima de $ 250 millones solo en el presupuesto de producción y, como un estudio incipiente, aún no había presentado un solo ganador comercial. Además, «F1», protagonizada por Brad Pitt como un impulsor de la fórmula uno que desespera después de recibir una oferta convincente, proviene de las especies en peligro de las carpas originales de color adulto. La película se convirtió recientemente en el más alto recaudación de la carrera de Pitt, superando el recorrido de la «Guerra Mundial Z» de 2013 ($ 540 millones, no ajustado por la inflación).

En otro recorrido notable, «armas» se acerca a $ 150 millones después de 10 días en la pantalla grande. En su segundo fin de semana de lanzamiento, la película de terror con clasificación R generó $ 18.4 millones de 73 mercados internacionales. Hasta ahora, «armas» ha acumulado $ 59 millones en el extranjero y $ 148.8 millones a nivel mundial. Cuesta $ 38 millones y marca el último éxito consecutivo para Warner Bros. después de «una película de Minecraft», «Sinners», «Final Destination Bloodlines», «Superman» y «F1» (que el estudio distribuyó para Apple).

En términos de nuevos lanzamientos, la secuela de acción de Universal «Nadie 2» se abrió a $ 4.9 millones suaves de 47 mercados. La película fue un poco más fuerte en América del Norte con $ 9.2 millones para un inicio global de $ 14.1 millones. Bob Odenkirk regresa como el héroe de acción más improbable del cine en «Nobody 2», que cuesta $ 25 millones y no tendrá un obstáculo significativo para lograr la rentabilidad.