Superman establece la fecha de lanzamiento de la transmisión de HBO Max: Cómo ver en línea

«Superhombre«Volará a HBO Max El 19 de septiembre, escritor y director James Gunn anunciado en sus redes sociales páginas. La película ganó $ 615 millones en la taquilla mundial durante el verano, lo que la convirtió en la película de cómics de mayor recaudación del año hasta ahora.

Warner Bros. lanzó «Superman» en los cines de todo el mundo el 11 de julio. En su primer fin de semana, el tentpole de cómics recaudó $ 125 millones en la taquilla nacional y siguió siendo la película número 1 en el mundo durante dos semanas hasta que «The Fantastic Four: First Pass» de Marvel la ha deldinado al final del mes.

Dirigida por James Gunn, «Superman» es la película inaugural de Warner Bros. ‘ Reiniciado el universo DC. Encabezado por Gunn y el productor Peter Safran, DC Studios Hará películas interconectadas y series basadas en los personajes de cómics de la marca. Es Warner Bros. ‘ Segundo intento de hacer un universo cinematográfico de DC compartido, ya que su universo extendido de DC, que incluía títulos como «Man of Steel», «Wonder Woman», «Justice League», «Black Adam» y el propio «The Suicide Squad» de Gunn, se pusieron inactivos después del lanzamiento de «Aquaman and the Lost Kingdom» en 2023.

«Superman» reinicia el universo, con David Corenswet interpretando al héroe titular junto a Lois Lane de Rachel Brosnahan, Lex Luthor de Nicholas Hoult, la linterna verde de Nathan Fillion, la Hawkgirl de Isabela Merced y el Sr. Terrificador de Edi Gathegi. The cast also includes Anthony Carrigan as Metamorpho, Wendell Pierce as Perry White, Skyler Gisondo as Jimmy Olsen, Sara Sampaio as Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince as Pa Kent, Neva Howell as Ma Kent, Bradley Cooper as Jor-El and Alan Tudyk as Superman’s Robot #4 (later named Gary). La Supergirl de Milly Alcock y el pacificador de John Cena, el único personaje que se lleva notablemente desde el universo extendido de DC, también hace apariciones.

En HBO Max, «Superman» se unirá a otros títulos de DC como «The Penguin» y «Pacificador».