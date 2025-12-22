Superbank registra ganancias de 122,4 mil millones de IDR y 1 millón de transacciones diarias a noviembre de 2025

Jacarta – PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) también conocido como Superbanco libro dos antes de impuestos (PBT) por un importe de Rp 122,4 mil millones hasta noviembre de 2025.

Lea también: Bank Mandiri distribuirá dividendos a cuenta de hasta 9,3 billones de euros



El director presidente de Superbank, Tigor M. Siahaan, dijo que este logro fue impulsado por el buen desempeño de los ingresos. crecer crecimiento operativo y financiero consistente y sólido.

«Este desempeño refleja la fortaleza fundamental de la compañía y la dirección de crecimiento», dijo Tigor en su comunicado del lunes 22 de diciembre de 2025.

Lea también: Los precios del chile y la carne de pollo se disparan a pesar de que los precios de los huevos bajan, consulte la lista



Hasta noviembre de 2025, Superbank también registró un aumento del margen de intereses del 165 por ciento sobre una base anual o interanual (interanual) a 1,4 billones de IDR, en línea con el crecimiento continuo de la intermediación.

Lea también: BI: Las transacciones de pago digitales crecerán un 29,7 por ciento en 2026



Este crecimiento se reflejó en los Fondos de Terceros (DPK), que crecieron un 149 por ciento (interanual) hasta 11,0 billones de IDR, mientras que la distribución de crédito aumentó un 58 por ciento (interanual) hasta alcanzar 9,3 billones de IDR. Este desempeño también impulsó que los activos totales de Superbank crecieran un 69 por ciento (interanual) a 18,0 billones de IDR a finales de noviembre de 2025.

«Crecimiento del número de clientes, aumento de la actividad transaccióny el desempeño financiero sostenible muestra que el modelo de negocios de Superbank es cada vez más maduro», afirmó Tigor.

Desde el lanzamiento de la aplicación digital en junio de 2024, Superbank ha atendido a más de 5 millones de clientes, lo que refleja la fuerte confianza en servicios bancarios digitales seguros y relevantes.

Junto a este crecimiento, la transacción diaria promedio ha superado el millón de transacciones por día, reforzada por un aumento de más del 40 por ciento en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el período anterior.

En línea con este desempeño y fortalecimiento de capital, Superbank ha cumplido los criterios para Bank Group Based on Core Capital (KBMI) 2 después de cotizar sus acciones iniciales (IPO) en la Bolsa de Valores de Indonesia.

«Con un capital básico que ahora ha superado los 6 billones de IDR, Superbank tiene una estructura de capital más sólida como base para expandir su escala de negocios y entrar en la siguiente fase de crecimiento como empresa pública», dijo.