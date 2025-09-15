Superar los atascos de tráfico de TB Simatupang y otras regiones en Yakarta, el Ministerio de Transporte dijo la estrategia

Yakarta, Viva – Ministerio de Comunicaciones A través del Secretario de la Dirección General de Transporte Terrestre, dijo Ahmad Yani, su partido había fortalecido la coordinación con el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) para implementar la gestión de la gestión ingeniería tráficoPara reducir congestión Yakarta, por ejemplo, lo que sucede a menudo en la región TB SimatupangSouth Yakarta.

Algunos pasos que según él se llevaron a cabo con el gobierno provincial de DKI Jakarta incluyen la mejora del sistema de área del Sistema de Control de Tráfico (ATC), como uno de los elementos importantes para controlar el flujo de vehículos en la carretera principal.

«Entonces, sobre la congestión en Simatupang y otras regiones en Yakarta, ayer hubo una serie de condiciones, como lluvia muy densa que hicieron un embotellamiento de tráfico pidiendo perdón», dijo Ahmad en la oficina del Ministerio de Transporte, Yakarta, lunes a septiembre de 1525.

Los vehículos motorizados están atrapados en atascos de tráfico en Jalan KH. Abdullah Syafei, Yakarta Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

«Ahora, algunas de las actividades del gobierno regional de DKI, especialmente aquellas relacionadas con la mejora del sistema de servicio ATCS, también han estado coordinando con nosotros», dijo.

Se continúa llevando a cabo la coordinación del Ministerio de Transporte con el Departamento de Transporte de Dki Jakarta, para compilar un patrón de ingeniería de tráfico más adaptativo de las condiciones climáticas y el volumen de vehículos diarios.

Además de la ingeniería de tráfico en la ciudad, Yani se aseguró de que el Ministerio de Transporte junto con el gobierno provincial de DKI Yakarta también hubiera discutido las pautas técnicas para regular los vehículos que ingresaron desde fuera de Yakarta, para no aumentar la carga de la congestión.

«El gobierno regional de DKI también nos está pidiendo que proporcionemos pautas de gestión de ingeniería, especialmente aquellas relacionadas con cómo entrarán los vehículos desde fuera de Yakarta a Yakarta», dijo Ahmad.

También enfatizó la importancia de este tipo de sinergia. Esto está considerando que el programa que expande los servicios de transporte público como Transjakarta a áreas de amortiguación, que se espera que reduzcan la cantidad de vehículos privados que ingresan a Yakarta todos los días.

Además, los nodos de integración como Lebak Bulus con MRT y Dukuh Atas con varios modos de transporte, también se fortalecerán como parte de la estrategia de control de tráfico.

«Y todo eso se desarrollará nuevamente, por lo que, por supuesto, esto será apoyado por amigos de la Dirección de Integración (Dirección General de Transporte e Integración Multimodal del Ministerio de Transporte)», dijo.