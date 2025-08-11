Superar la sequía en la regencia tuban, Sig asegura mejorar la calidad de vida de las regiones operativas

Yakarta, Viva – PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SIG) se compromete a apoyar la mejora de la calidad de vida de las personas de la región operacional compañía. Uno de ellos es mediante la construcción de instalaciones e infraestructura aire Limpio para los residentes de Bulu Hamlet y Mah Barener Hamlet en el pueblo de Tuwiri Kulon, distrito de Merakurak, Regencia Tuban, Java Oriental.

La instalación tiene la forma de un depósito de agua superior con una capacidad de 12,000 litros y un depósito de agua inferior con una capacidad de 8,000 litros, así como una tubería de 2 km de largo equipada con un sistema de distribución de agua a las casas de los residentes. Esta es una solución concreta que la comunidad siente directamente, especialmente en las dos aldeas que han estado experimentando una crisis de agua limpia.

Secretario corporativo Sig, Vita Mahreyni se aseguró de que lo hiciera negocio De manera continua a través de un enfoque colaborativo con todas las partes interesadas, incluido el gobierno de la aldea y la comunidad. Este enfoque es la clave para que cada programa que se ejecuta realmente llega a la comunidad y crea un impacto a largo plazo.

«El acceso al agua limpia es un requisito básico que es una prioridad para apoyar la salud, la productividad y el bienestar de los ciudadanos. Con suerte, la infraestructura de agua limpia no solo se utiliza de manera óptima, sino que también se mantiene y desarrollada de manera sostenible para la continuación de la próxima generación», se citó a Vita de su declaración, lunes 11 de agosto de 2025.



Managemento posterior a la gestión SIG.

Mientras tanto, el jefe de la aldea de Tuwiri Kulon, Dasmiyati, expresó su aprecio por la contribución de SIG que se consideró consistente para prestar atención a las necesidades de la comunidad. Gracias a la ayuda de Sig, ahora los ciudadanos pueden disfrutar de la facilidad de acceso al agua limpia que se canaliza directamente a la casa.

«Nosotros, en nombre del gobierno de la aldea y la comunidad de Tuwiri Kulon, expresamos su gratitud a Sig, que no solo estuvo presente como jugador industrial, sino también un socio de desarrollo de la aldea que acompañó activamente a la comunidad», dijo Dasmiyati.

Dasmiyati admitió que anteriormente los residentes tenían que comprar agua limpia de hasta 4 tanques con una capacidad de 5,000 litros cada mes para satisfacer las necesidades diarias de agua y las bebidas ganaderas. Los costos incurridos son bastante pesados.

«Ahora, con los pozos orientados, así como los depósitos de agua y las redes de tuberías de SIG, los residentes solo necesitan pagar tarifas mensuales que son mucho más baratas. En la actualidad hay 94 familias que sienten los beneficios de este programa», dijo Dasmiyati.

Los residentes también sintieron directamente el impacto positivo, uno de los cuales fue Rasidan (77 años), un residente de Bulu Hamlet. Expresó su gratitud por las instalaciones de agua limpia que ahora fluyen directamente a las casas de los residentes.

«En el pasado tuvimos que comprar agua, costoso. Pero ahora ha fluido a la casa y el costo es ligero. Gracias a Sig y al gobierno de la aldea por luchar por esto para los residentes», dijo Rasidan.

Para obtener información, los residentes en el área durante décadas deben luchar para obtener agua limpia. Fuentes limitadas de agua, demasiado profundas condiciones de agua subterránea, así como una fuente de agua superficial de distancia que obliga a los residentes a confiar en el agua de lluvia que se almacenarán durante la temporada de lluvias, y comprar agua de los petroleros durante la estación seca.