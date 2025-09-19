Superar la escasez, el gobierno pide a las estaciones de servicio privadas que colaboren con Pertamina

Yakarta, Viva – escasez de combustible (Bbm) en un número Gasolinera Privado como BP, Caparazóny Vivo regresó a la atención pública. El gobierno a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) afirman que la mejor solución es la colaboración directa con PT Pertamina (Persero) para garantizar la disponibilidad de suministro.

El Director General de Petróleo y Gas (MIGAS) del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, Laode Sulaeman, reveló que hasta ahora no ha habido una solicitud oficial de estaciones de gas privadas a Pertamina.

«Todavía no, porque la estación de servicio privada está llevando a cabo un análisis interno. Por lo tanto, en la reunión de ayer no pudieron continuar. Todavía análisis interno primero en cada uno», dijo Laode en su declaración, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Pertamina es actos de la estación de servicio firme

Laode enfatizó que no había costos adicionales en el esquema de compra de combustible a través de Pertamina.

«No, ha sido presionado por el ministro, no debería haber tarifas adicionales para Metem-Macem», agregó.

Mientras tanto, el Secretario General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales Dadan Kusdiana, agregó que de acuerdo con la regulación presidencial número 191 de 2014, las importaciones de BBM todavía se llevaban a cabo a través de Pertamina.

«Somos puestos claros. El Director General de Petróleo y Gas ya es una declaración, importa a través de Pertamina», dijo.

Con esta colaboración, se espera que el público ya no enfrente escasez en las estaciones de servicio privadas, mientras que se mantiene la seguridad energética nacional.

Para la información, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, enfatizó que el gobierno ha proporcionado un mayor espacio de importación para las entidades comerciales.

«La cuota fue del 110 por ciento en comparación con el año pasado. Una vez más, dije que, por ejemplo, la compañía A obtuvo 1 millón de kilolitros en 2024. En 2025, obtuvo más de 1 millón de 10 por ciento. Eso significa 1 millón más 100 mil. ¿Qué significa eso? Todo puede ser», dijo.

Sin embargo, Bahlil recordó que si la acción privada se agota, la salida permanece a través de la cooperación con Pertamina.

«Si quieres pedir más, esto se refiere a la vida de muchas personas, las ramas de esta industria. Si quieres más, colabore con Pertamina. ¿Por qué Pertamina? Pertamina es una representación del estado», dijo.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, en el evento de energía del Festival Mineral de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Bahlil afirmó que el gobierno no quiere que los sectores vitales como la energía estén completamente controlados por los mecanismos de mercado.

«No queremos que las ramas de producción que controlen las vidas de muchas personas sean entregadas a la teoría del mercado. ¿Qué habrá algo?» Añadió.