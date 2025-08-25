Superar la congestión, Pramono agregó 14 autobuses Transjakarta en TB Simatupang

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta agregó 14 autobuses Transjakarta en la ruta que pasa el camino TB SimatupangSouth Yakarta.

Gobernador de DKI Jakarta Pramono anung Wibowo dijo que esta política fue tomada como un esfuerzo para superar congestión En el área.

«También agregaremos Transjakarta que pasa por TB Simatupang, 14 unidades a cualquier región que agregaremos 14 unidades», dijo Pramono en el área de East Yakarta el lunes.

Transjakarta lanzó 200 autobuses eléctricos en Yakarta, martes 10 de diciembre de 2024. Foto : Muelle. Relaciones públicas provinciales de Yakarta

Pramono dijo que la adición de la flota de transporte público tenía como objetivo alentar al público a pasar de usar vehículos privados al transporte público.

Pramono explicó que una de las causas de los atascos de tráfico en TB Simatupang se debió a tres proyectos de desarrollo que tuvieron lugar simultáneamente.

El gobierno de Yakarta también cortará la acera para que se use para que el carril para vehículos más amplios.

Pramono se aseguró de que las aceras que se corten fueran aceras que no fueron utilizadas por los peatones porque el proyecto las interrumpió.

Además de agregar la flota Transjakarta, Pramono también ha pedido al Departamento de Comunicación, Información y Estadísticas (Diskominfotik) que informe rutinariamente las condiciones de tráfico de TB Simatupang al público.

El objetivo es que los residentes entiendan las causas de los atascos y puedan preparar viajes alternativos.

«He pedido al Ministerio de Comunicación e Agencia de Información, para cada día que anuncie que de hecho hay un problema allí. Porque de hecho existe la construcción de tres proyectos allí», dijo Pramono.

En la actualidad, Transjakarta opera 17 rutas que cruzan la carretera TB Simatupang y pueden ser utilizadas por personas activas en la región. (Hormiga)